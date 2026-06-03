Degollaban animales en pisos de Badalona para practicar rituales de santería

Cuatro personas se sentarán este miércoles en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 10 de Barcelona acusadas de maltrato animal por presuntamente sacrificar decenas de animales en rituales de santería celebrados en dos viviendas del barrio de Cañadó, en Badalona. La Fiscalía reclama para dos de los procesados una pena de 7 años y 3 meses de prisión por ocho delitos de maltrato animal, cinco de ellos con resultado de muerte.

La investigación se remonta al 23 de octubre de 2020, cuando agentes de la Guardia Urbana de Badalona identificaron a dos personas que transportaban dos cajas de cartón cerradas con un gallo adulto, nueve gallinas y tres codornices en su interior. Según el escrito del Ministerio Público, las aves viajaban sin ventilación y en condiciones que "ponían en grave riesgo" su vida.

Vigilancia sobre dos viviendas

La actuación policial acabó destapando, según AnimaNaturalis, un entramado dedicado a realizar rituales de sangre vinculados a la santería en dos pisos colindantes del barrio. La ONG, que ejerce la acusación popular, sostiene que durante meses se sacrificaron semanalmente animales como gallinas, palomas, codornices, cabritos o corderos recién nacidos, cuyos restos aparecían posteriormente degollados o decapitados en contenedores de basura de la zona.

La entidad animalista asegura que fueron sus voluntarios quienes iniciaron una vigilancia sobre las viviendas tras detectar movimientos sospechosos. Según su relato, varias personas accedían regularmente a los inmuebles con animales enjaulados y abandonaban después sus cadáveres en las inmediaciones.

Según se anunció entonces, el presunto responsable de los sacrificios era un conocido santero de origen argentino, que habría actuado con la colaboración de una mujer y otros dos hombres de nacionalidad española, supuestamente encargados de proporcionarle animales para los rituales. La Guardia Urbana logró intervenir antes de que fueran sacrificados los 13 animales hallados en las cajas de cartón.

Cinco gallinas murieron

Las aves fueron trasladadas posteriormente a la Fundación Santuario Gaia. Allí se comprobó que ocho de las nueve gallinas sufrían diversos problemas respiratorios, entre ellos disnea, secreciones mucosas y conjuntivitis. Aunque recibieron tratamiento veterinario, cinco de ellas acabaron muriendo a consecuencia de las condiciones en las que habían sido transportadas, según sostiene la Fiscalía.

El Ministerio Público solicita para cada uno de los dos principales acusados cinco años de cárcel por la muerte de las cinco gallinas —un año por cada animal fallecido—, además de otros 27 meses de prisión por tres delitos adicionales de maltrato animal. También reclama cuatro años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio relacionado con animales, así como para su tenencia.

Por su parte, AnimaNaturalis pide penas de prisión e inhabilitación no solo para esos dos acusados, sino también para otras dos personas presuntamente vinculadas a la red. Según explicó entonces la agente de la Guardia Urbana que llevó el caso, los rituales de sangre son ilegales y pueden convertirse en un negocio lucrativo, con precios que varían según el animal utilizado.