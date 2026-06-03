El independentismo enloquece: "santifica" la estelada y convoca una protesta contra la visita del Papa

Como era previsible después de las denuncias separatistas sobre la supuesta escasa presencia del catalán en los actos que protagonizará el Papa León XIV en la región, las principales entidades separatistas han convocado una protesta contra la visita frente a la Sagrada Familia. Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana, el Consell per la República, Municipis per la Independència y la pintoresca Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat convocan a la ciudadanía para recibir al Papa con esteladas en un punto todavía por determinar de los aledaños de la basílica de la Sagrada Familia.

A tal efecto no han dudado en crear una etiqueta en las redes sociales con el nombre "Santa Estelada", en referencia a la bandera separatista con la que pretenden inundar el exterior del templo. En un comunicado conjunto señalan que la visita papal "es una oportunidad para mostrar al mundo el anhelo de libertad de Cataluña, para defender la lengua y la cultura catalanas y para desarticular el intento de españolización de la figura de Antonio Gaudí".

Al respecto del arquitecto catalán, en proceso de beatificación, las citadas organizaciones aseguran que "se negó a hablar en castellano ante la policía y entró en prisión por esta convicción". Y añaden que "en el marco del centenario de su muerte y de la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia" quieren reivindicar "las raíces catalanistas de Gaudí, firme defensor de la cultura y la lengua catalanas".

También exigen que la Conferencia Episcopal y el Vaticano tengan en consideración "la realidad nacional y cultural de Cataluña".

Una gran señera en la Sagrada Familia

En el comunicado informan de que solicitaron al Arzobispado de Barcelona la colocación de una gran señera en la Sagrada Familia con motivo de la visita del Papa y explican que "se denegó la propuesta alegando el 'protocolo habitual' y el 'carácter conmemorativo y litúrgico' del acto". "Las entidades independentistas lamentan esta negativa, que quiere desvincular la relación histórica, cultural y nacional entre la Sagrada Familia, Gaudí y Cataluña", concluye la nota.

Además, las mismas entidades han enviado una carta al Papa en la que le piden que hable en la "lengua propia" de Cataluña, le cuentan el "conflicto" con los Estados español y francés y le explican que es "importantísimo" que la Iglesia vele por la pervivencia del idioma catalán.

El Tour también

Estas organizaciones, salvo la Lliga Espiritual, son las que también pretenden aprovechar la salida desde Barcelona del Tour de Francia para llenar las carreteras catalanas de banderas separatistas y pancartas a favor de la independencia de Cataluña.