Illa reivindica su actuación ante las sospechas de corrupción: "Me he comportado correctamente"

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha salido este miércoles en defensa del PSOE y de sí mismo ante las acusaciones de corrupción lanzadas por la oposición en el Parlamento catalán a raíz de las investigaciones que afectan al partido y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado 'caso Leire Díez'. "Actúo con toda transparencia, doy todas las explicaciones", ha asegurado Illa durante la sesión de control al Gobierno autonómico.

Según ha informado Europa Press, Junts, ERC, PP, Vox y los Comuns han aprovechado la sesión parlamentaria para exigir explicaciones al dirigente socialista por las informaciones que cercan al PSOE y sus posibles derivadas en Cataluña.

La oposición exige explicaciones

En ese contexto, Junts ha reclamado a Illa que comparezca en el Parlamento para aclarar el contrato de la Generalidad con Huawei, las informaciones sobre Zapatero y también las cuentas de la campaña electoral del PSC de 2024. ERC, por su parte, ha advertido al presidente catalán de que la corrupción representa una "línea roja" para los republicanos.

El PP también ha cargado contra Illa por haberse "mezclado", a su juicio, con figuras como Zapatero, José Luis Ábalos o Santos Cerdán. Vox le ha preguntado directamente si está implicado en el caso Koldo, mientras que los Comuns han puesto en duda que todas las acusaciones que afectan a los socialistas puedan despacharse apelando al supuesto 'lawfare'.

Lejos de mostrarse incómodo, Illa ha defendido su actuación y ha asegurado que afronta la polémica con tranquilidad. "Actúo con la tranquilidad de quien se ha comportado correctamente en todo momento y circunstancia", ha afirmado.

Además, el presidente catalán ha insistido en que seguirá dando explicaciones públicas sobre cualquier asunto que se le requiera. "Si alguien no quiere escucharlas, tenemos un problema, pero sobre todo el que no quiere escuchar, no yo, que doy todas las explicaciones en sede parlamentaria y dónde convenga", ha zanjado.