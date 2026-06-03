La juez del caso Andic apunta ahora a una "tercera persona"

El caso Andic se complica por momentos. Tras un primer auto demoledor de la juez de Martorell que investiga el caso, Raquel Nieto, sobre los indicios incriminatorios contra Jonathan Andic en relación a la muerte de su padre al caer por un barranco en una excursión por los alrededores de Montserrat, fue el turno de la defensa, que movió ficha con el perito e investigador privado Francisco Marco, que denunció sesgo, defectos y contradicciones en la investigación de los Mossos y descalificó a la juez por "inexperta".

Ahora es la juez quien en un nuevo auto apunta hacia una "tercera persona". En concreto, señala a la psicóloga que compartían padre e hijo y que habría mediado para que Jonathan pudiera heredar en vida de su padre, algo a lo que Isak Andic habría accedido para conservar la relación con su hijo, siempre según la versión de los Mossos que la juez ha hecho propia.

Es El País quien avanza este nuevo texto de la juez, en el que pide a los Mossos que investiguen "la existencia de una tercera persona que directa o indirectamente participara en los hechos". En otro de los entrecomillados que publica el citado medio indica la necesidad de seguir practicando diligencias para "poder determinar con exactitud la posible participación del señor Jonathan Andic, y si existieran terceras personas que participaran en los hechos".

La juez plantea también la posibilidad de una "premeditación de la acción criminal con alguna persona" y pide averiguar a los investigadores "si la psicóloga ha tenido alguna implicación en los hechos", punto en el que vendría a ratificar la petición de la fiscal, Teresa Yoldi, de que se investigara "la posible influencia en los hechos de terceras personas, concretamente de la psicóloga".

En el auto también se pide a los Mossos que verifiquen si Jonathan Andic usó el teléfono que dijo que le habían robado en Quito durante un viaje relámpago a la capital de Ecuador.

La versión de la defensa

Estos nuevos pasos judiciales se producen después de que la defensa de Andic, que ejerce el abogado Cristóbal Martell, encargara al detective privado Francisco Marco desmontar la investigación de los Mossos. Según este perito del equipo de abogados de Andic, el sargento de los Mossos que dirige la investigación ha cometido diversos errores en el análisis del terreno y de las comunicaciones entre padre e hijo y ha perseguido en todo momento incriminar al hijo del fundador de Mango en la caída de su padre por un barranco, hecho que se interpretó en primera instancia como un accidente de montaña.

La defensa también difundió unas imágenes de una caída previa diez meses antes de Isak Andic en el vestíbulo de la aseguradora Mutua Universal y aludió a documentación médica sobre la artritis que padecía el empresario y que afectaba a su movilidad. Además, apuntaron al encarnizamiento procesal por exhibir a Jonathan Andic esposado y conducido al juzgado de Martorell en lo que se conoce como pena de telediario. La defensa no descarta recusar a la juez e intentar el traslado del sumario a la Audiencia de Barcelona.