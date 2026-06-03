Movilización general de las fuerzas vivas de la Cataluña oficial para que el Papa bendiga en catalán

A menos de una semana de la visita del papa León XIV a Cataluña, las fuerzas vivas de la Cataluña oficial han hecho de la causa lingüística del separatismo la gran cuestión del evento. Desde el momento en el que se dio a conocer el misal de la misa en la Sagrada Familia de Barcelona que presidirá León XIV comenzó la campaña para que el catalán tuviera más presencia en la celebración y en todos los actos del Papa en Cataluña.

En el flanco político, al tiempo que el prófugo Carles Puigdemont llamaba a los obispos "escarabajos purpurados" el presidente del Parlamento catalán, el golpista indultado y amnistiado Josep Rull, del mismo partido que Puigdemont, se puso en contacto con el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, para exigir más presencia del catalán en la visita papal. También el Govern encabezado por el socialista Salvador Illa maniobra a favor de que el Papa se exprese en catalán durante su estancia en la región. El encargado por parte del ejecutivo catalán de las gestiones es el consejero de Justicia y Calidad Democrática, el exdirigente del extinto partido democristiano Unió Ramon Espadaler, hombre más que cercano a los postulados lingüísticos del separatismo y a los elementos catalanistas de la jerarquía de la Iglesia en Cataluña.

Los prelados Planellas y Vilà presionan

Las maniobras políticas cuentan con la especial complicidad del arzobispo de Tarragona Joan Planellas, conocido por sus inclinaciones políticas separatistas, y el obispo de Gerona, Octavi Vilà. Ambos sostienen que el catalán debe estar presente en la bendición de la Torre de Jesucristo, la más alta de la Sagrada Familia, "por respeto a Cataluña y a la figura de Antonio Gaudí". La invocación de Gaudí, en proceso de beatificación, es para el independentismo un argumento de peso, puesto que le presentan como una especie de protomártir de la causa que llegó a ser detenido por no querer responder a un guardia en español.

Tanto el arzobispo Planellas como el obispo Vilà se han manifestado a favor de una mayor presencia del catalán, ya que como a las entidades separatistas del tipo Òmnium o Plataforma per la Llengüa les parece poco que el Papa vaya a hablar en catalán al comienzo de la misa o que el Credo y el Padrenuestro se canten en catalán. Quieren más y, sobre todo, que la bendición de la Torre de Jesucristo que corona la basílica barcelonesa sea íntegramente en catalán.

En los medios catalanes se da por descontado que el Vaticano será sensible a las presiones que se están ejerciendo en las últimas horas para alterar el misal previsto por la Santa Sede.