'Narcoasalto' en Barcelona: falsos policías roban 150 kilos de hachís de Marruecos

La Policía Local de Malgrat de Mar (Barcelona) detuvo la noche del pasado viernes a dos personas por su presunta implicación en un narcoasalto cometido en una nave industrial del polígono de Can Patalina. La intervención permitió recuperar un cargamento de 150 kilos de hachís procedente de Marruecos, mientras que otros seis implicados consiguieron escapar antes de ser arrestados.

Los hechos ocurrieron cuando un ciudadano alertó a la Policía Local de un posible robo en una nave industrial del municipio. Dos patrullas se desplazaron hasta el lugar y, según ha informado el Ayuntamiento de Malgrat de Mar, los agentes se encontraron con un grupo de personas encapuchadas que presuntamente se hacían pasar por policías mientras robaban droga a otras personas que la estaban descargando de un tráiler.

Un cargamento valorado en 300.000 euros

En el interior del vehículo se hallaron 150 kilos de hachís, una cantidad cuyo valor alcanzaría aproximadamente los 300.000 euros en el mercado ilícito, según los datos facilitados por el consistorio.

La droga estaba siendo descargada en el interior de la nave cuando se produjo el asalto. Según ha publicado diario El Caso, el tráiler implicado en los hechos tenía matrícula marroquí y transportaba el cargamento oculto entre distintas piezas almacenadas en el vehículo.

La actuación policial permitió interrumpir el robo y asegurar la droga que permanecía en la nave industrial.

Un disparo al aire durante la huida

La intervención derivó en momentos de gran tensión cuando varios de los implicados intentaron abandonar el recinto.

Según el Ayuntamiento de Malgrat de Mar, seis personas lograron huir embistiendo una furgoneta de la Policía Local que se encontraba en la zona. El consistorio calificó los hechos de graves y violentos.

De acuerdo con la información publicada en el mismo medio, la maniobra dejó a uno de los agentes atrapado durante unos instantes y provocó heridas leves a otros dos policías.

El mismo medio señala que, ante el riesgo de ser atropellado durante la fuga, un cabo de la Policía Local efectuó un disparo al aire con carácter disuasorio. Los fugitivos consiguieron escapar posteriormente en una furgoneta blanca y otro vehículo.

Dos detenidos y prisión preventiva

Pese a la fuga de parte de los implicados, los agentes consiguieron detener a dos personas presuntamente relacionadas con el narcoasalto.

Los arrestados fueron puestos a disposición judicial y, según ha informado el Ayuntamiento de Malgrat de Mar, ingresaron en prisión preventiva este lunes por la tarde.

Durante la actuación también fue localizado un hombre que manifestó haber sido secuestrado por una de las bandas implicadas. Los investigadores consideran que podría estar relacionado con la vigilancia de la nave donde se almacenaba la droga, aunque las circunstancias de este hecho continúan bajo investigación.

Al operativo se sumaron agentes de la Policía Local de Palafolls y de los Mossos d'Esquadra, que prestaron apoyo durante la intervención.

La policía autonómica asumió la custodia del cargamento durante todo el fin de semana y se hizo cargo de las diligencias posteriores. Los Mossos mantienen abierta la investigación para identificar y localizar a las seis personas que lograron escapar tras el asalto.

Ahora, las pesquisas se centran en determinar la participación de todos los implicados y reconstruir la llegada del cargamento de droga a la nave del polígono de Can Patalina.