Aparece una bomba de la Guerra Civil junto a unos contenedores en Barcelona

Un vecino de Cervelló descubrió una granada de mortero de la Guerra Civil junto a unos contenedores de basura y obligó a movilizar a los TEDAX de los Mossos d'Esquadra en la noche del pasado lunes. El hallazgo se produjo en la calle Llobregat, donde el hombre detectó varios residuos abandonados de forma ilegal y encontró entre ellos lo que parecía un antiguo proyectil.

Tras recibir el aviso, hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local y miembros de la Agrupación de Defensa Forestal (ADF), que pusieron los hechos en conocimiento de los Mossos d'Esquadra ante la posibilidad de que se tratara de munición real. Posteriormente, agentes de los TEDAX inspeccionaron el objeto y confirmaron que era una granada de mortero de la Guerra Civil española.

El proyectil estaba relacionado con los enfrentamientos que tuvieron lugar en las inmediaciones del río Llobregat durante los últimos compases de la contienda, pocos días antes de que el bando nacional llegara a la ciudad de Barcelona. Pese a la alarma inicial, los especialistas comprobaron que el artefacto no representaba un riesgo para la población.

Retirada para una detonación controlada

Una vez asegurada la zona, los artificieros retiraron la bomba con las medidas de seguridad habituales para trasladarla posteriormente a un emplazamiento adecuado, donde será destruida mediante una detonación controlada.

Según el protocolo habitual de los TEDAX, los especialistas realizan primero una evaluación para determinar si el explosivo puede manipularse de forma segura. En aquellos casos en los que existe riesgo de activación, la explosión controlada se ejecuta en el mismo punto del hallazgo. Si el proyectil puede trasladarse sin peligro, se lleva a instalaciones específicas para su análisis y destrucción.

Algunos artefactos con características singulares, como marcas de fabricación poco comunes o interés histórico, pueden conservarse con fines museísticos. Sin embargo, la granada localizada en Cervelló no presentaba ninguna particularidad destacable y será destruida, como ocurre con otros restos explosivos de la Guerra Civil que todavía siguen apareciendo en Cataluña.