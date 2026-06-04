Los profesores catalanes rechazan la oferta salarial de Illa y planean una huelga indefinida

Los maestros y profesores que ejercen en Cataluña estaban llamados a una votación para aceptar o rechazar la última oferta de la consejería de Educación, una importante subida salarial de hasta 400 euros al mes –600 si se suma el complemento estatal–, la recuperación de los complementos de antigüedad recortados durante la crisis, una ampliación de la plantilla de docentes en 6.400 nuevos maestros y profesores y 5.000 plazas para catedráticos de instituto.

Según la consejera de Enseñanza de la Generalidad, Ester Niubó, esta oferta era la definitiva y así fue aceptada por los dos sindicatos mayoritarios, el independentista Ustec (Unión Sindical de Trabajadores de la Enseñanza de Cataluña) y "Professors de Secundària". La negativa de los minoritarios CGT e Intersindical, también separatista, forzó la convocatoria de una consulta vinculante con los profesores y maestros. Y estos han votado 'no' de una manera rotunda. En la votación han participado 60.686 docentes de un total de 99.300. Y 39.502 han votado en contra, muy por encima de los 21.184 que han avalado el acuerdo.

Pero los profesores no sólo han votado negativamente. En las opciones de respuesta constaban el "Sí" y el "No y me comprometo a hacer las huelgas necesarias hasta acabar el curso". De modo que los sindicatos, con la Ustec al frente, se plantean una huelga general en pleno final de curso, con los exámenes y la selectividad por medio.

Los sindicatos han instado a la consejera Niubó a reemprender inmediatamente las negociaciones. El pulso contra Salvador Illa y su Gobierno agudizará aún más la crisis en un sector sumamente politizado, inclinado mayoritariamente hacia el independentismo y con unos medios notoriamente escasos para hacer frente a la avalancha de nuevos alumnos de procedencias muy diversas.

Los resultados sobre la calidad de la enseñanza en Cataluña son además catastróficos, con valoraciones pésimas en matemáticas e idiomas, catalán incluido a pesar de los denodados esfuerzos de la Generalidad, el sector educativo y el independentismo por imponer ese idioma como lengua única de la llamada escuela catalana.

Crisis encadenadas

El Gobierno de Salvador Illa encadena una crisis tras otra. De las cercanías ferroviarias a la peste porcina, de las protestas de médicos a las de docentes, y un extraordinario auge de los delitos con armas blancas y de fuego, ajustes de cuentas entre bandas, asesinatos a cuchilladas o a tiros en plena calle y a plena luz del día. A los problemas de gestión hay que sumar la reciente irrupción del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en la escena socialista catalana, con la petición de toda la documentación relativa a los gastos de la campaña que llevó a Salvador Illa a la presidencia de la Generalidad. Según las pesquisas judiciales, dinero de la campaña autonómica del PSC podría haber sido utilizado para pagar las gestiones de la cloaca por las que están imputados de momento Santos Cerdán y Leire Díez.