Omella cede a la presión separatista y promete que el Papa hablará catalán en la Sagrada Familia

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha asegurado este jueves que el Papa León XIV hablará catalán en la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. Después de tres días de presiones separatistas, cartas al arzobispado, al Vaticano y al mismísimo Papa, convocatoria de protestas, agitación en las redes y en los medios y rasgamiento general de vestiduras, Omella ha dicho que el Papa aumentará las dosis de catalán en sus actos en la región.

El arzobispo se ha negado a admitir que haya recibido presiones y mucho menos que estas hayan tenido efecto porque, según dice, la previsión es que el Papa utilizara el catalán para la bendición de la Torre de Jesucristo, que corona la Sagrada Familia, ya se adoptó antes de que comenzara una polémica que ha calificado de "interesada". "Hay personas a las que les gusta encender hogueras donde no las hay", ha señalado.

Omella no ha concretado demasiado en qué pasajes o momentos el Papa hablará en catalán, pero ha confirmado que en el caso de la bendición de la Torre de Jesucristo, el acto de mayor repercusión internacional de la estancia del Papa en Cataluña, "algunas palabras las dirá en catalán". También ha asegurado que "el Papa sabe perfectamente que aquí se habla catalán y sé positivamente que está ensayando la lectura en esta lengua".

El arzobispo, que ha sido insultado y vilipendiado por el expresidente fugado Carles Puigdemont, que le llamó "escarabajo purpurado" y al que acusa de hacer caso a la frase de Aznar de que "el que pueda hacer, que haga", se ha mostrado muy irritado con la cuestión y ha lamentado el clima de "crispación y enfrentamiento" de la sociedad.

Una causa independentista

En el caso del catalán y el Papa, el independentismo en pleno ha hecho un banderín de enganche para tratar de recuperar el tirón de antaño. La excusa más utilizada en las exigencias separatista es la de que el arquitecto de la Sagrada Familia, Antonio Gaudí, era poco menos que un protomártir de la causa separatista y que una vez se negó a hablar en español a un guardia. También se llegaron a argüir las propias leyes lingüísticas de la Generalidad para exigir que el Papa hablará en catalán y en español, idioma que domina después de dos décadas en Perú.

Los sectores independentistas de la Iglesia en Cataluña, el arzobispo de Tarragona y presidente de la conferencia episcopal catalana, el independentista Joan Planellas, y el obispo de Gerona, Octavi Vilà, mostraron su malestar mientras entidades como Òmnium, la Assemblea Catalana (ANC), el Consell de la República o la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat convocaban a manifestarse contra el Papa frente a la Sagrada Familia. Unas movilizaciones que no han desconvocado porque pretenden aprovechar la proyección propagandística de la visita papal.

Dada la ferocidad de la campaña, Omella se ha permitido recordar que quien organiza la misa de la Sagrada Familia es una comisión encabezada por el rector Josep Maria Turull, primo hermano del secretario general de Junts, Jordi Turull, y que dicha comisión fue la que envió la propuesta de cómo se tenía que llevar a cabo.