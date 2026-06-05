Los sindicatos de docentes amenazan a la Generalidad con "bloquear Cataluña" durante la visita papal

Los sindicatos de profesores de Cataluña se sublevan frente a la Generalidad de Salvador Illa y se muestran dispuestos a reventar el fin de curso. De entrada, este viernes están en huelga y repetirán el paro el martes día 9, cuando está prevista la llegada del Papa León XIV a Cataluña. La intención declarada por los portavoces sindicales en una asamblea celebrada este viernes es "bloquear Cataluña" y que las protestas lleguen a los oídos del séquito papal y del propio pontífice.

Al igual que las organizaciones independentistas que han convocado protestas por el supuesto poco uso del catalán que hará el Papa en sus actos en la región, los sindicatos de profesores pretenden aprovechar la proyección mediática del viaje para presionar al Govern y expresar su descontento con las subidas salariales y el aumento de plantillas que ofrece la consejería de Enseñanza. Al respecto, exigen la dimisión de la consejera del ramo, Esther Niubó, y quieren negociar directamente con el presidente de la Generalidad, Salvador Illa.

La oferta de la consejería de Enseñanza había sido aceptada en un principio por USTEC (Unión Sindical de Trabajadores de la Enseñanza de Cataluña) y por Professors de Secundària, los sindicatos mayoritarios en el sector, si bien se había supeditado el acuerdo definitivo a un referéndum entre los profesores. El 65% de los docentes que votaron en la consulta abogó por rechazar la oferta y llevar a cabo otra oleada de huelgas hasta conseguir sus objetivos máximos. Ponen como ejemplo la huelga indefinida del sector en la Comunidad Valenciana. En principio, la consejería de Enseñanza no está dispuesta a hacer más concesiones, aunque está dispuesta a recibir a los sindicatos para intentar desencallar el conflicto.

Expedientes abiertos

La crisis de la enseñanza en Cataluña es una más de las que debe afrontar Illa, con la inseguridad disparada, con una investigación de la Audiencia Nacional sobre las finanzas del PSC y otros expedientes abiertos en canal como la peste porcina o el caos en el sistema ferroviario.

La única nota positiva para Illa es que ha comenzado la tramitación de los presupuestos con el aval de ERC y los Comuns, que junto al PSC lograron tumbar todas las enmiendas a la totalidad del resto de los grupos.