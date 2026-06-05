Un gran incendio arrasa una nave industrial en Barcelona y obliga a evacuar a los empleados

Un total de diecisiete dotaciones de los Bomberos de la Generalidad se encuentran trabajando en las labores de extinción de un aparatoso incendio declarado en una nave industrial situada en la localidad barcelonesa de Santa Perpetua de Mogoda. La virulencia de las llamas ha obligado a evacuar de inmediato a todo el personal que se encontraba en el interior de las instalaciones, aunque, afortunadamente, no hay constancia de que se hayan producido heridos hasta el momento.

El siniestro, que ha generado una gran alarma vecinal, se originó poco antes de las 15:00 horas de este viernes. El edificio afectado es una nave dedicada al sector de la automoción, que se encuentra ubicada estratégicamente en el polígono industrial Torre del Rector. Esta zona industrial tiene la particularidad de estar situada muy cerca de la autopista AP-7, una de las principales arterias de comunicación de la región, lo que ha provocado que la inmensa columna de humo negro sea visible desde varios kilómetros a la redonda y por los miles de conductores que transitan por la vía.

ℹ️ Per aquest incendi, el @112 ha atès 225 trucades https://t.co/K81uchuSyp — 112 (@112) June 5, 2026

Las elevadísimas temperaturas

Según han detallado fuentes de los servicios de emergencias, los efectivos del cuerpo de bomberos están trabajando en la extinción desde el exterior de la infraestructura. Esta decisión responde a que el interior del recinto se halla completamente afectado por la carga de fuego, al igual que la cubierta del edificio, que corre un grave riesgo de colapso debido a las elevadísimas temperaturas alcanzadas en su interior.

El objetivo principal de los equipos de extinción en estos momentos, más allá de sofocar el foco principal, es evitar que el fuego se extienda y acabe propagándose a las naves colindantes. Para ello, los bomberos han establecido un perímetro de seguridad y están refrescando constantemente las paredes medianeras de las empresas vecinas, tratando de aislar el incendio y minimizar los daños materiales en el conjunto del polígono industrial.

El teléfono de emergencias 112 recibió la primera alerta del suceso a las 14:58 horas. En un primer momento, los Bomberos de la Generalidad activaron un despliegue operativo de catorce dotaciones para hacer frente a la emergencia. Sin embargo, ante la magnitud que estaba tomando el incidente y la rápida evolución de las llamas, el operativo fue ampliado rápidamente hasta alcanzar los diecisiete vehículos de emergencia desplegados sobre el terreno.

El Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda ha decidido poner en alerta su Documento Único de Protección Civil (Duprocim). Este protocolo, según ha informado Protección Civil de la Generalidad, integra todos los planes de actuación municipal y evalúa los posibles riesgos en un solo documento, permitiendo a las autoridades locales coordinar de manera más eficaz los recursos disponibles y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores del polígono como de los residentes en las áreas urbanas próximas.