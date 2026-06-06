El agustino tanzano de León XIV en Cataluña: "En España se habla español"

Si fuera por el párroco de la iglesia de San Agustín de Barcelona que visitará el Papa en su estancia en Cataluña, no habría discusión lingüística alguna. Faustino Mlwage es el rector de esa parroquia, de la misma orden que León XIV, la de San Agustín. En su iglesia León XIV hablará con los representantes de entidades como Cáritas, la parroquia de Santa Ana, distinguida por su labor social, o las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta.

El padre Mlwage lleva en la iglesia sita en el Raval desde hace siete años, los cuatro primeros como vicario. Nacido en Tanzania, de 64 años y con experiencia pastoral en su país y en Perú, no es precisamente un recién llegado. Ha vivido en Cataluña el segundo tramo del proceso separatista.

Mlwage: "Estamos en España"

En medio de los últimos preparativos para el recibimiento, Faustino Mlwage fue entrevistado en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio. Preguntado por la polémica agitada por el independentismo sobre el supuesto escaso uso del catalán en los actos del Papa en Cataluña, Mlwage no se anduvo por las ramas: "Uno no puede aprender la lengua en un día y luego nosotros estamos en España. Cuando uno va a España sabemos bien que la lengua nacional de España es el español. Él habla perfectamente español. No se puede reclamar esto. Estamos en España, la lengua es el español. Los catalanes tienen que saber que no es fácil aprender una lengua nueva en un día. Es imposible".

Agitación separatista

En contra de la costumbre, la entrevista se realizó en español y el entrevistador, tal vez confundido por la mezcla de naturalidad y contundencia del párroco, no hizo objeción alguna a su pronunciamiento.

Sin embargo, no es esa la tónica en los medios catalanes, incluida la radio pública autonómica, respecto a la lengua que debe utilizar el Papa en Cataluña de forma preferente y casi única. Entidades, partidos, periodistas, expresidentes autonómicos y hasta los obispos independentistas han removido Roma con Santiago para que el Papa dé preferencia al catalán por encima del español en sus actos en la región.

Guerra de misivas

Òmniun, la Assemblea de Catalunya (ANC), la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, los expresidentes de la Generalidad Quim Torra, Jordi Pujol, Pere Aragonès y Carles Puigdemont y hasta el Barça han enviado cartas al Vaticano exigiendo que el Papa hable en catalán porque es la "lengua propia" y porque considerarían una falta de sensibilidad y de respeto por parte de un pontífice que habla hasta el quechua que no utilice una lengua en supuesto peligro de extinción como el catalán.

Insultos y presiones a Omella

La indignación, el malestar, la inquietud y los nervios del independentismo con la cuestión lingüística y la visita papal han llegado hasta el extremo de que Puigdemont tachó al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, de "escarabajo purpurado" y le acusó de alentar el nacionalcatolicismo. Medios independentistas difundieron que el obispo de Tarragona, el independentista Joan Planellas, había presionado a Omella y movido hilos en la Santa Sede. El obispo de Gerona, Octavi Vilà, se pronunció a favor de que el catalán tuviera más presencia en los actos litúrgicos.

Réplica de Convivencia Cívica

La presión separatista ha propiciado la réplica de la entidad Convivencia Cívica Catalana, presidida por Santiago Escolano. Esta organización, junto a S'ha Acabat, también ha enviado una carta a León XIV en la que viene a decirle que no se deje engañar, que "el castellano no es en Cataluña una lengua ajena, externa o secundaria, sino una lengua plenamente arraigada en la vida de millones de ciudadanos catalanes. Omitir esta realidad supondría desconocer una parte esencial de la identidad contemporánea de Barcelona y de Cataluña. Desde esta realidad, solicitamos respetuosamente que, durante los actos públicos de su visita apostólica a Barcelona, Vuestra Santidad tenga a bien utilizar también la lengua castellana, junto con el catalán y las demás lenguas que estime oportunas".

Y la carta de Alianza por el Español

Nada que ver ni en tono ni en contenido con las alusiones a la Guerra de Sucesión de la ANC y Òmnium o la exclusividad que reclaman los expresidentes nacionalistas. En medio de este contexto, una entidad de nuevo cuño, Alianza por el Español, integrada en la Asociación Hablemos Español también ha tenido a bien enviarle una carta a León XIV en la que se solicita un mejor trato al español en la Santa Sede.

Según Alianza por el Español, "la petición se fundamenta en dos realidades: el español es la lengua materna de cerca del 40% de los católicos del mundo y su historia está inseparablemente unida a la evangelización, la teología y la misión de la Iglesia en Europa, América y Asia. En numerosas ocasiones el español aparece en quinto lugar en la prelación de lenguas, por detrás del francés y el alemán. Alianza por el Español pide que se establezcan criterios permanentes que garanticen al español un lugar acorde a su peso en la Iglesia".