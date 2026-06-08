El Ayuntamiento de Barcelona instala una placa en el lugar donde Gaudí fue atropellado hace 100 años

El Ayuntamiento de Barcelona ha querido rendir homenaje este domingo a Antoni Gaudí coincidiendo con el centenario del accidente que acabó con la vida del arquitecto modernista. El consistorio ha instalado una placa conmemorativa en el lugar de la Gran Vía de las Cortes Catalanas donde el creador de la Sagrada Familia fue atropellado por un tranvía el 7 de junio de 1926.

La nueva placa, situada frente al número 665 de esta vía barcelonesa, se ha descubierto en un acto institucional en el que han participado el teniente de alcalde Jordi Valls, el director general de Patrimonio de la Generalitat, Joaquim Borràs, y el comisario del Año Gaudí, Galdric Santana.

Según informa EFE, el objetivo del Ayuntamiento es convertir este enclave en un espacio de memoria dedicado a recordar la figura del arquitecto y el alcance internacional de su obra.

Un siglo después

Durante el acto, Santana ha subrayado la relevancia internacional que mantiene Gaudí un siglo después de su fallecimiento. "Es un personaje reconocido mundialmente", ha afirmado el comisario del Año Gaudí al reivindicar la vigencia de la obra del arquitecto catalán.

La colocación de esta placa se produce además apenas dos días antes de que el papa León XIV bendiga la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, uno de los elementos más emblemáticos del templo diseñado por Gaudí, considerado el proyecto más representativo de su trayectoria.

Antoni Gaudí murió el 10 de junio de 1926 en el hospital de la Santa Cruz de Barcelona, tres días después de sufrir el atropello. Con motivo del centenario de su muerte, la Generalitat y distintas entidades culturales han organizado a lo largo de este 2026 una serie de actos conmemorativos para reivindicar su figura como uno de los grandes referentes de la arquitectura modernista.