Nuevo asesinato a tiros en plena calle en la Zona Franca de Barcelona

La proliferación de incidentes violentos con armas de fuego ha registrado un nuevo incidente este fin de semana en Barcelona. El escenario ha sido el mismo de otro asesinato con arma de fuego el pasado 16 de mayo, cuando un hombre fue tiroteado en medio de la vía pública. En esta ocasión, un individuo descargó ocho disparos contra un hombre que murió poco después, tendido en la calle y sin que los servicios de emergencias pudieran hacer nada por su vida.

Los Mossos no han informado de la nacionalidad de la víctima —en un primer momento se dijo que se trataba de un hombre serbio— pero han descartado que el suceso tenga relación con el registrado previamente en la misma zona del barrio de la Zona Franca de la capital catalana. En esa ocasión y también en sábado, el 16 de mayo, y a las siete y media de la tarde un hombre de nacionalidad española fue tiroteado por la espalda. Un mes antes, el 14 de abril, otro hombre de origen serbio fue asesinado a tiros mientras se encontraba con su esposa y un bebé en una terraza de la Diagonal Mar.

Los incidentes con armas de fuego están a la orden del día en Cataluña. El pasado fin de semana una bala atravesó el brazo de una niña de 10 años en lo que se trató de un enfrentamiento a tiros entre dos familias relacionadas con el tráfico de drogas en el barrio badalonés de Sant Roc.

Solo el año pasado se registraron en Cataluña 93 incidentes con armas de fuego, sin contar suicidios, lo que supuso un incremento del 45% respecto al año anterior. En este, ya son cinco las personas asesinadas a tiros en ajustes de cuentas, generalmente protagonizados por bandas criminales de diversas procedencias.

En paralelo al auge de las armas de fuego menudean los sucesos con armas blancas. Este mismo fin de semana y en Badalona dos individuos que se peleaban a machetazos en plena calle fueron reducidos y detenidos por agentes de la Policía Local.