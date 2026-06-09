Alejandro Fernández: "El PP no va a ir a Waterloo a mendigarle nada a un prófugo golpista"

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha visitado el programa Es La Mañana de Federico de esRadio el día que León XIV llega a Barcelona después de su exitosa visita a Madrid. Fernández ha comentado su intervención en el Congreso de los Diputados y cómo se dirigió a él la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, en inglés. El líder de los populares en Cataluña ha dicho que "soy catalán a mucha honra y ayer sentí profunda vergüenza y bochorno infinito porque los últimos estertores de esta gente van a tender a lo grotesco, que es lo que se vio ayer".

"Me provoca envidia sana la reacción que ha tenido Madrid estos días con el Papa y cruzo los dedos para que en Barcelona tengamos algo parecido, pero empiezo a pensar que si dieron el espectáculo ayer seguro que tienen alguna montada para mañana en la Sagrada Familia", ha dicho el presidente del PP en Cataluña. Alejandro Fernández ha destacado que "el discurso del Papa en el Congreso de los Diputados creo que es una de las piezas que se estudiarán con el tiempo. Es humanismo cristiano puro en el espíritu de los padres fundadores de Europa y el Papa no es político pero las cosas esenciales que dijo como la dignidad indiscutible de todos los seres humanos; el derecho a la vida y, luego, una cosa muy importante: que las familias tienen derechos y uno de ellos es la elección de la educación".

En este sentido, ha dicho que "escuchar al Papa decir esas cosas me reconforta y no veo a ningún líder mundial que saca a la calle a más de un millón de personas". Cree que "es un antes y un después" y pide que nos "saquemos los complejos porque esas estas ideas bien explicadas y transmitidas son las mayoritarias de la sociedad española".

La izquierda trabaja en "la España confederal plurinacional"

Alejandro Fernández se ha preguntado también: "¿El proceso está vivo?". Cree que "es una pregunta trampa" porque "evidentemente no estamos viviendo lo mismo de los años 2017 a 2019 porque no están ardiendo las calles, pero básicamente porque se les está dando todo lo que quieren. Por eso no ocurre". "¿Qué es lo que quieren? Dos cosas, primero el desmantelamiento del Estado en Cataluña", ha añadido.

El líder del PP en Cataluña ha explicado que "después de los últimos acuerdos en los que han cedido la gestión de la Zona Franca, las competencias en Costas y la expulsión definitiva de la Guardia Civil en Cataluña, que quedarán cuatro en algún cuartelillo para que no parezca que han sido expulsados del todo. Ya solo queda por darles la Agencia Tributaria y el Poder Judicial, que es a lo último que aspiran para tenerlo todo y volver a dar el golpe cuando tengan la oportunidad".

Por otro lado, Alejandro Fernández ha señalado que desde la izquierda y el nacionalismo "están trabajando en la España confederal plurinacional, que a corto plazo no sería en forma de república sino que dejarían abierta la posibilidad de que eso se vote".

La visita de Feijóo a Barcelona

El líder del PP en Cataluña ha comentado la polémica que se generó en torno a la visita del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Círculo de Economía de Barcelona. Ha señalado entre bromas que no quiere "meterse en líos" ahora que está "de buenas con todo el mundo". Ha explicado que se afilió al PP catalán "muy jovencito porque soy de derechas, catalán y español y porque me parece que la izquierda y el nacionalismo son dos ideologías perversas para la sociedad y representan lo peor del colectivismo".

En este sentido, ha continuado diciendo que descarta "categóricamente parecerme a aquello que rechazo" porque "para parecerme a ellos me podría haber afiliado al PSC y haberme ahorrado muchos problemas y ahora sería Illa. Gracias a Dios no soy Illa". "El hecho de que porque ganen hay que parecerse a ellos para eso ya están ellos. Descartado", ha añadido.

Alejandro Fernández ha dicho también que "se ha hablado mucho de la intervención Alberto Núñez Feijóo en Barcelona donde trasladó su proyecto para España. Me preguntan: ¿Qué le vais a ofrecer a los catalanes? Lo mismo que al resto de los españoles". En este punto, Fernández ha explicado que Feijóo "traslada dos ideas que son de perogrullo pero que causaron sorpresa en algunos: la primera es que el PP no va a ir a Waterloo a mendigarle nada a un prófugo golpista" y "la segunda que el PP no puede apoyar bajo ningún concepto un artefacto infecto pactado entre Sánchez y el inhabilitado Junqueras sobre cómo tiene que ir la financiación para todos los españoles. Cosas tan evidentes que se le acusa de falta de empatía". "La intervención fue impecable", ha puntualizado.

Orriols y la teoría de la raza

Sobre la líder de Alianza Catalana, Sílvia Orriols, Fernández ha dicho que se quedará "sin la mitad de su discurso" si el PP llega a la Moncloa y aplica sus políticas migratorias: "Queda mucho por recorrer".

Para Fernández, Orriols "comunica de manera peculiar, porque parecen homilías, pero traslada la idea de que es una especie de Juana de Arco que sí se va a atrever a ir donde los melifluos de Junts sólo tuvieron ocho segundos de valentía. Eso, para los más cafeteros del separatismo, es agarrarse a una esperanza de que por fin van a encontrar un líder que va a cumplir sus promesas". En su opinión, "representa una corriente que había estado escondida en el nacionalismo catalán, que había sido más explícita en el vasco con Sabino Arana, que es la teoría de la raza". "Aunque yo sostengo que tiene una cara de cordobesa que tira p’atrás", ha añadido.

El Papa en Barcelona

Con respecto al viaje del Papa León XIV a Barcelona, Fernández ha dicho que, aunque "los datos de seguridad ciudadana son terribles", no ve "una estructura capaz de poner en jaque un acontecimiento de estas características": "Son chavales jóvenes robándole el bolso o el reloj a una señora en la calle".

Lo que sí le preocupa al presidente del PP de Cataluña es "la performance que puedan hacer por la imagen que demos al mundo". Mientras en Madrid se ha visto a "una sociedad alegre" y a "un Papa emocionado", "que Barcelona pueda dar una imagen distinta, y es mi tierra, me preocupa": "Crucemos los dedos para que al final sean cuatro frikis y la cosa no vaya a mucho más".

Además, Fernández ha dicho que "el Papa hablará como le dé la gana": "Y si habla en catalán y en español, perfecto. ¡Pero que hable como le dé la gana! Esa obsesión de querer imponer, ¡hasta el Papa!, es una cosa… Estamos en una fase muy grotesca del nacionalismo".