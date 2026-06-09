Barcelona toma el relevo: el Comité Nacional publica la Guía del Peregrino para acompañar a León XIV en su segunda etapa

El Comité Nacional ha publicado la Guía del Peregrino de Barcelona, un documento que reúne los actos abiertos al público y las indicaciones prácticas para participar en ellos durante las jornadas del 9 al 11 de junio.

Tras concluir su paso por Madrid, el Santo Padre inicia ahora la etapa catalana de la visita, donde tendrá uno de los actos centrales de su viaje apostólico: la solemne eucaristía y la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, en el centenario de la muerte de su arquitecto, Antoni Gaudí.

Una guía pensada para acompañar al peregrino

La publicación ofrece información detallada sobre horarios, accesos, ubicaciones y recomendaciones para los asistentes a los distintos actos presididos por el pontífice. También incluye el recorrido previsto del papamóvil, consejos prácticos y enlaces con información actualizada para facilitar el seguimiento de la visita.

La estancia del Santo Padre en Barcelona concentra algunos de los encuentros más esperados del viaje apostólico: la inauguración oficial de la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia y la Santa Misa conmemorativa del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, arquitecto del templo y declarado venerable por el papa Francisco el pasado año.

Las citas principales de la visita

La etapa catalana comienza este martes, 9 de junio, con la llegada del Santo Padre a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde preside el rezo de la hora media junto a miembros del Cabildo Catedralicio, seminaristas, formadores y voluntarios. Por la tarde, el Estadio Olímpico Luis Companys acoge la gran vigilia de oración con los jóvenes, un encuentro que combinará música, testimonios y diversas expresiones de la cultura catalana antes de la intervención del papa.

El miércoles 10 reúne algunos de los actos más significativos de toda la visita apostólica. Por la mañana, León XIV visita el centro penitenciario Brians 1, convirtiéndose en el primer pontífice que visita una prisión en España. Posteriormente, se traslada a Montserrat para participar en el rezo del santo rosario con motivo del milenario de la abadía.

Ya por la tarde, el Santo Padre mantiene un encuentro con las realidades de caridad y asistencia de la Archidiócesis de Barcelona en la iglesia de San Agustín. La jornada culmina en la Basílica de la Sagrada Familia, donde oficia la Santa Misa e inaugura la Torre de Jesucristo, culminación del proyecto concebido por Antoni Gaudí.

El recorrido del papamóvil

La guía recoge también el recorrido del papamóvil previsto para la tarde del miércoles, desde la confluencia de la avenida Diagonal con la calle Rosselló hasta la Basílica de la Sagrada Familia. El documento señala asimismo varios puntos recomendados para seguir el paso del Santo Padre por las calles de Barcelona.

Pantallas gigantes y acceso a los actos

Los principales actos de la visita podrán seguirse a través de pantallas gigantes instaladas en la plaza de las Glorias y en el Arco de Triunfo. Asimismo, la guía detalla los accesos, horarios y recomendaciones para los actos que requieren entrada o invitación, especialmente la vigilia del Estadio Olímpico, el acto de Montserrat y la celebración en la Sagrada Familia.

La organización recuerda la conveniencia de acudir con suficiente antelación, llevar protección solar y agua, y seguir las indicaciones de los voluntarios y de los servicios de seguridad.

Consejos prácticos para los peregrinos

Una página final reúne diversas recomendaciones sobre movilidad, acceso a los recintos, objetos permitidos y servicios disponibles, además de información útil para facilitar los desplazamientos durante las jornadas de la visita.

Dónde consultar la guía

La Guía del Peregrino de Barcelona puede consultarse en la web oficial del viaje.

Martes 9 de junio

13:00 Rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia (Acto por invitación).

La llegada del Santo Padre a Barcelona lo sitúa en el corazón de la identidad apostólica de la ciudad. Por ello, su primer acto tiene lugar en el altar mayor de la Catedral, donde preside el rezo de la Liturgia de las Horas (hora sexta), una de las principales oraciones de la tradición de la Iglesia, junto a miembros del Cabildo Catedralicio, la curia diocesana, seminaristas, formadores y voluntarios que han participado en la preparación de la visita.

Junto al sepulcro de santa Eulalia, patrona de Barcelona, León XIV pone punto de partida a su visita apostólica en esta ciudad. El recorrido continúa por el claustro de la Catedral, donde contempla la tradicional fuente del Ou com balla, vinculada a la solemnidad del Corpus Christi, y firmará el Libro de Oro.

Fecha y hora: 9 de junio de 2026, a las 13:00

Lugar: Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia (plaza de la Sede, s/n, Ciutat Vella), Barcelona

Acceso: Solo con invitación. El acto se podrá seguir a través de pantallas gigantes en la plaza de las Glorias y el Arco de Triunfo.

20:00 Vigilia de oración en el Estadio Olímpico Luis Companys

Constituye el primer gran encuentro multitudinario del Santo Padre en Barcelona. El Estadio Olímpico Luis Companys se convierte por una noche en un espacio de oración, escucha y música, reuniendo a decenas de miles de peregrinos llegados de distintos lugares para rezar junto al Sucesor de Pedro.

La velada combina la oración con algunas de las expresiones culturales más representativas de Cataluña. La música, los testimonios, la presencia de los castellers, el sonido de las grallas y las referencias al legado de Antoni Gaudí acompañan un encuentro pensado especialmente para los jóvenes, en el que el papa dialoga con sus inquietudes a la luz del Evangelio.



Fecha y hora: martes 9 de junio de 2026, a las 20:00

Lugar: Paseo Olímpico, Sants-Montjuïc, Barcelona

Acceso: Solo con entrada nominativa. Se habilitarán zonas de seguimiento exterior con pantallas en los alrededores de Montjuïc para quienes no puedan acceder.

Horarios: Apertura de puertas a las 16:00. A partir de las 18:00 comienza el preacto. El papa llega a las 19:53; finaliza hacia las 21:30.

Servicios: Baños químicos y atención sanitaria de emergencia

Normas: Al finalizar, se ruega desalojar con agilidad para que la zona recupere la tranquilidad

Debes llevar: Gorra o pañuelo, crema protectora, un abanico y tu entrada

No puedes llevar: Bebidas alcohólicas, botellas térmicas, objetos punzantes, bengalas o petardos, palos de más de un metro y baterías portátiles

Miércoles 10 de junio

10:50 Visita al centro penitenciario Brians 1

El Santo Padre visitará el centro penitenciario Brians 1, donde tendrá un encuentro con unos 80 reclusos en el auditorio donde se celebra la misa cada domingo. Ofrecerán su testimonio dos mujeres del centro, dando así visibilidad a las mujeres en los centros penitenciarios y a los desafíos que afrontan durante sus procesos de cumplimiento de condena y reinserción social.

Será la primera vez en la historia que un pontífice visite un centro penitenciario en España.

Fecha y hora: miércoles 10 de junio de 2026, a las 10:50

Lugar: Centro penitenciario Brians 1, carretera de Martorell a Capellades, km 23, Sant Esteve Sesrovires, Barcelona

12:00 Rezo del santo rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat (Acto por invitación)

El papa se desplaza a la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat con motivo de la conmemoración del milenario de la abadía para participar en un encuentro de oración junto a la comunidad benedictina, autoridades eclesiásticas y fieles. El Santo Padre será recibido por el abad, el padre Manel Gasch. La celebración da inicio con la adoración del Santísimo Sacramento y con el posterior rezo del santo rosario. Un acto que culminará con la veneración del Santo Padre a la Virgen de Montserrat en el camerín, devoción del pueblo catalán. Al finalizar el acto, el Santo Padre comerá con la comunidad benedictina de la Abadía de Montserrat.

En Montserrat, el Santo Padre participa en uno de los actos más emblemáticos de su viaje, donde la adoración eucarística, la oración a la Virgen y la tradición espiritual y musical del monasterio se unen en una única celebración.

El papa mantiene desde hace años un vínculo especial con la Virgen de Montserrat. Cuando era misionero en Perú, fue director de una parroquia dedicada a ella y, antes de ser elegido pontífice, ya había visitado el monasterio en el año 2013.



Fecha y hora: miércoles 10 de junio de 2026, a las 12:00

Lugar: Abadía de Nuestra Señora de Montserrat (Montserrat, Barcelona)

Acceso: Para seguir el acto por las pantallas en los exteriores del monasterio, se requiere llevar localizada la reserva de las zonas. Es recomendable tener ubicada la zona adjudicada antes de salir de casa.

Horarios: Apertura del acceso a las 6:30. Para acceder es necesario pasar un control de seguridad; se recomienda llegar antes de las 11:30

Servicios: Baños químicos y atención sanitaria de emergencia

Normas: Al finalizar, se ruega desalojar con agilidad para que la zona recupere la tranquilidad

Debes llevar: Gorra o pañuelo, crema protectora, un abanico, agua en botellas de plástico

Puedes llevar: Mochila de tamaño medio, silla portátil, paraguas o parasoles plegables, pancartas o banderas flexibles

No puedes llevar: Bebidas alcohólicas, botellas térmicas, objetos punzantes, bengalas o petardos, palos de más de un metro y baterías portátiles

16:30 Encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas

La visita del Santo Padre a la iglesia de San Agustín lo acerca al mismo tiempo a la comunidad de la que fue prior general antes de ser papa y a una de las expresiones más concretas de la misión de la Iglesia: el servicio a las personas más vulnerables. En este templo mantiene un encuentro con representantes de las entidades de caridad y asistencia de la Archidiócesis de Barcelona, que acompañan cada día a personas en situación de pobreza, exclusión, adicciones, soledad o trata.

La elección de la iglesia de San Agustín, estrechamente vinculada a la acción social de la Iglesia en uno de los barrios más diversos de la ciudad, subraya la importancia de la cultura del encuentro, la solidaridad y la atención a quienes más lo necesitan.



Fecha y hora: miércoles 10 de junio de 2026, a las 16:30

Lugar: Iglesia de San Agustín (plaza de San Agustín, 2, Ciutat Vella), Barcelona

Recorrido del papamóvil hacia la Sagrada Familia

Hacia las 18:30, el papamóvil parte desde la confluencia de la avenida Diagonal con la calle Rosselló hacia la calle Sardenya, junto a la Basílica de la Sagrada Familia.

¡Recomendación! Mejores zonas para ver al papa: intersección de Rosselló con Marina, el cruce de Rosselló con la avenida Gaudí y zona de Provenza con Lepant.

19:30 Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia (Acto por invitación)

La celebración de la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia constituye uno de los momentos centrales de la visita apostólica de León XIV a Barcelona. En el marco del centenario de la muerte de su arquitecto, el venerable Antoni Gaudí, el Santo Padre inaugura la Torre de Jesucristo, punto más alto del templo (172,5 m), culminando un proyecto que durante más de un siglo ha dado forma a este gran sueño arquitectónico y espiritual. La inauguración culminará con un espectáculo tecnológico de luz y color.

La culminación de la torre central no solo complementa uno de los elementos más significativos del diseño original de Gaudí, sino que convierte esta celebración en una acción de gracias por la fe, el esfuerzo y la perseverancia de generaciones enteras que han contribuido a hacerla realidad.



Fecha y hora: miércoles 10 de junio de 2026, a las 19:30

Lugar: Basílica de la Sagrada Familia, Eixample, Barcelona

Acceso: Solo con invitación. Se habilitarán zonas de seguimiento exterior con pantallas en los alrededores.

Horarios: Se ruega acceder con la antelación prevista en cada una de las entradas y reservas.



Servicios: Baños químicos y atención sanitaria de emergencia

Normas: Planifica la llegada teniendo en cuenta los cortes y restricciones

Tu sector: Para favorecer el buen desarrollo de la celebración, se ruega acceder únicamente por el sector correspondiente

Consejos para aprovechar los actos en Barcelona

Aprovecha esta oportunidad histórica.

Antes que un gran acontecimiento, el viaje del papa es una ocasión para profundizar en la propia fe. Acércate con espíritu de peregrinación —con oración, silencio y disposición al encuentro— y deja que el lema "Alzad la mirada" dé sentido a estos días.

Lleva tus entradas y/o reservas y conoce tu sector.

Las entradas son personales y solo podrán ser utilizadas por la persona a la que han sido asignadas. Localiza tu sector y la calle de acceso en el buscador de la web o en el correo de confirmación antes de salir de casa.

Calcula bien los horarios de apertura.

En la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Luis Companys, los accesos abren a las 16:00 y, a partir de las 18:00, ya no se garantiza la entrada; el papa llega a las 19:53. Acude con holgura.

Qué debes llevar.

Ropa cómoda y calzado adecuado para caminar. Gorra o pañuelo, abanico, crema protectora y agua en botellas de plástico, especialmente en los actos al aire libre. Se recomienda vestimenta apropiada para los actos litúrgicos en el interior.

Qué puedes llevar.

Mochila de tamaño medio —no se puede pernoctar en la vía pública—, silla portátil, paraguas o parasoles plegables, y pancartas o banderas flexibles.

Qué no puedes llevar.

Bebidas alcohólicas, botellas térmicas, objetos punzantes, bengalas o petardos, palos de más de un metro, baterías portátiles y cualquier cosa que moleste a los demás.

Aprovecha los servicios.

Cada espacio dispone de baños químicos, puntos de aprovisionamiento de agua y atención sanitaria de emergencia; conviene localizarlos nada más entrar.

Muévete en transporte público.

Habrá cortes de tráfico y un amplio dispositivo de seguridad en el entorno de la Catedral, alrededor de la iglesia de San Agustín, y el Eixample, especialmente en la zona de la Sagrada Familia. Prevé tiempo para los controles de seguridad. Consulta las afectaciones en: www.tmb.cat

Sitúate en los recorridos para ver pasar al papa.

Si no consigues sitio dentro, los recorridos del papamóvil permiten saludarlo: la Diagonal con Rosselló hacia la calle Sardenya, junto a la Basílica de la Sagrada Familia.

Al terminar, desaloja con calma.

Al acabar cada acto, desaloja con agilidad para que la zona recupere la tranquilidad.