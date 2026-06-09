Caos en Barcelona: paralizada toda la red de Rodalies en plena visita del Papa

La circulación ferroviaria en todas las líneas de Rodalies de Barcelona ha quedado interrumpida este martes al mediodía debido a una incidencia que afecta a los sistemas de regulación del tráfico, según han informado ADIF y Renfe. La avería se ha producido coincidiendo con la visita del papa León XIV a la capital catalana, una jornada en la que la ciudad registra una elevada movilidad.

La incidencia se ha detectado a las 12:25 horas y ha obligado a suspender la circulación de todos los trenes de la red de cercanías mientras los técnicos trabajan para restablecer el servicio.

Todas las líneas afectadas

Según han explicado fuentes de Renfe, el problema afecta a los sistemas encargados de gestionar la circulación ferroviaria, lo que ha hecho necesario detener el tráfico de trenes por motivos de seguridad.

La interrupción alcanza a las líneas R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1 y RT2, entre otras.

Como consecuencia de la avería, los trenes pueden permanecer detenidos hasta que se recupere el funcionamiento normal del sistema. ADIF ha informado de la incidencia a través de un mensaje difundido en la red social X y ha señalado que su personal técnico trabaja para resolver el problema "lo antes posible".

⚠️Está interrumpida la circulación en el ámbito de rodalies de Barcelona debido a una incidencia que afecta a los sistemas de regulación del tráfico. 👷‍♀️Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) June 9, 2026

Coincide con la visita de León XIV

La interrupción del servicio se ha producido durante la visita oficial del papa León XIV a Barcelona, una circunstancia que añade presión a la movilidad en la ciudad. La presencia del Pontífice ya había motivado un amplio dispositivo de seguridad y modificaciones en distintos puntos de la capital catalana.

La paralización de toda la red de Rodalies ha incrementado las dificultades para los desplazamientos de ciudadanos y visitantes en una de las jornadas con mayor afluencia de personas en la ciudad.

✅Se restablece de forma progresiva la circulación en todo el ámbito de rodalies de Barcelona. https://t.co/VkBZXMg7Vw — INFOAdif (@InfoAdif) June 9, 2026

Adif ha informado de que la circulación se está restableciendo de forma progresiva.