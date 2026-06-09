Illa, en su peor momento, se disfraza de jefe de Estado para recibir a León XIV

Minutos antes de que el papa León XIV aterrizara en Barcelona una incidencia en el control central de Adif provocaba graves alteraciones en el tráfico ferroviario de Cercanías en Cataluña. Y miles de profesores desfilaban por las calles más céntricas de la capital catalana en una manifestación para exigir mejores salarios y más medios después de meses de negociaciones infructuosas.

Nada fuera de lo común. Un día normal en una región azotada por la inseguridad, el colapso de unas infraestructuras sin mantenimiento, la crisis de los servicios públicos, la falta de vivienda asequible, el caos en los transportes, la peste porcina, etcétera, etcétera. Más la sombra de la corrupción planeando sobre el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ahora mismo el socialista más próximo a Pedro Sánchez, con quien compartió confidencias durante la última visita de Sánchez a Cataluña, en Falcon, con su Begoña Gómez y para asistir a la clausura del Primavera Sound el pasado sábado por la noche.

Illa encadena una crisis tras otra y ahora está en el centro de la diana de la oposición por la investigación de la Audiencia Nacional sobre la última campaña electoral y por las acusaciones que le lanzan PP y Junts por el contrato firmado con la tecnológica china Huawei para la fibra óptica de las infraestructuras catalanas. Por si no fuera suficiente, una encuesta de El Mundo predice este martes un fuerte retroceso del PSC, que perdería nueve escaños y la presidencia de la Generalidad. Según el análisis demoscópico, la defensa cerrada de José Luis Rodríguez Zapatero y la identificación con Pedro Sánchez tienen una influencia notable en el retroceso de Illa, que aspira a convertirse en el nuevo Jordi Pujol.

La visita del papa León XIV a Cataluña es para Illa un balón de oxígeno, la única buena noticia de un dirigente político significado además por una gestión contradictoria con su fama de eficiente tecnócrata. El recibimiento a León XIV le ha proporcionado la apariencia de un jefe de Estado en ausencia de su amigo Sánchez. Jordi Pujol habría dado la mitad de los años que gobernó por una foto como la protagonizada por Illa con el Papa en el aeropuerto.

El recibimiento ha estado a la altura de una región en crisis. Problemas y retrasos en el despliegue de la alfombra roja que han retenido al Papa durante más de diez minutos en el avión que le había traído a Cataluña. Al pie de las escalinatas, Illa, el ministro de Hacienda, Arcadi España, el presidente del Parlamento, Josep Rull, independentista indultado y amnistiado y otro desaforado defensor del monolingüismo en catalán, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret y en último término el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el obispo de Sant Feliu, Xavier Gómez, a cuya diócesis pertenece el aeropuerto de El Prat y la prisión de Can Brians que este miércoles visitará León XIV.

Parte de la primera homilía, en catalán

Frío recibimiento con una decena de militares para una revista insólita con Salvador Illa en funciones de anfitrión. Unos pocos minutos y el Papa se subía en el coche cerrado que le trasladó a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona, donde presidió el rezo de la hora sexta y una ceremonia religiosa en la que leyó en catalán algunos pasajes de la homilía para solaz del independentismo. Afuera, miles de personas esperaban la salida del Papa de la Catedral para expresarle de nuevo el mismo afecto que cuando ha entrado en el templo.

Salvador Illa volverá a tener oportunidad de encontrarse con el Papa esta tarde, ya que está previsto que el Santo Padre reciba al político socialista en el Palacio Episcopal, aledaño al Palacio de la Generalidad.

Mientras tanto, la circulación ferroviaria se reanuda lentamente, los maestros protestan frente al Parlamento autonómico y la ciudad está un poco más colapsada de lo que es habitual.