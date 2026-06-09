León XIV en catalán: el origen de "adeu-siau" y el debate ortográfico de "bon dia i bona ora"

La intervención bilingüe del papa León XIV en la catedral de Barcelona ha despertado un inmediato interés filológico por las expresiones exactas elegidas en su discurso. El uso de las fórmulas "adeu-siau" y "bon dia i bona ora" esconde una evolución lingüística y un debate ortográfico que definen la riqueza de los textos tradicionales catalanes.

El origen medieval de "adeu-siau"

La expresión de despedida empleada por el Santo Padre al cierre de su alocución, "adeu-siau", es una interjección de despedida que el Instituto de Estudios Catalanes (IEC) modificó formalmente en su reforma ortográfica del año 2017, eliminando el acento diacrítico que antes exhibía (adéu-siau).

Etimológicamente, el término se remonta al siglo XV y nace de la estructura gramatical "a Déu siau (encomanat)", donde siau funciona como la forma antigua del subjuntivo sigueu (seáis). Su significado original es, por tanto, "a Dios seáis encomendados", una fórmula con la que se ponía bajo protección divina a la persona que se despedía. La norma lingüística actual restringe su uso como una expresión de cortesía solemne dirigida de forma específica a una persona a la que se trata de "vós" (usted) o a una colectividad de dos o más personas a las que se trata de "tú" o "vós", siendo la fórmula exacta para un saludo papal ante un auditorio.

El debate de "bona ora": ¿tiempo cronológico o meteorológico?

El momento más llamativo de la intervención ha sido el uso de la salutación popular "¡Bon dia i bona ora!". Aunque de forma recurrente y errónea se escribe con hache (hora), asimilándolo a un deseo de puntualidad o de tiempo cronológico, la filología histórica y la lexicografía regional demuestran que el segundo término debe grafiarse sin hache: ora.

La razón técnica radica en su raíz etimológica. El vocablo deriva directamente del latín aura, que originalmente significaba "vent suau" (viento suave) y que derivó con los siglos en el concepto de "tiempo atmosférico o meteorológico". Esta acepción de ora (sin hache) como sinónimo de clima agradable se mantiene viva en la tradición oral de una amplia zona del dominio lingüístico que abarca desde el sur de la Plana de Castellón hasta las Tierra del Ebro y el Priorato, donde es habitual oír frases como "ahir de matí feia molt bona ora" (ayer por la mañana hacía muy buen tiempo).

La mentalidad agrícola de la cita papal

En el contexto de las sociedades agrícolas y marineras tradicionales, desear un "bon dia i bona ora" implicaba un doble deseo: que el transcurso de las horas fuese favorable (el día cronológico) y que el clima fuese propicio y tranquilo (el tiempo atmosférico).

La deformación popular posterior unificó ambos conceptos bajo la grafía con hache, asimilándolo al reloj, lo que generó réplicas en el refranero popular catalán en forma de rima: "—Bon dia i bona ora. —I bona mort quan arribe l'hora". En esta conocida estructura folclórica se aprecia la diferencia real entre los conceptos, donde el primer término (ora) alude al viento y al clima propicio para la jornada, y el último (hora) se refiere estrictamente al momento cronológico del fallecimiento.