León XIV reúne a 40.000 fieles en Barcelona ofreciendo consuelo y consejo a los más jóvenes

Primer día de la visita de León XIV en Barcelona ha comenzado en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia donde ha pedido a los fieles catalanes que sean "constructores de unidad" durante la homilía que ha pronunciado alternando el español y catalán.

Después se ha trasladado al Palacio Episcopal donde se ha reunido brevemente con Salvador Illa y su esposa, con quien conversó durante unos 15 minutos, y en la que el líder del Ejecutivo catalán le ha agradecido a León XIV su "sensibilidad hacia Cataluña". También recibió al alcalde de Barcelona Jaume Collboni, al Comité Organizador de la visita y 200 participantes del Encuentro Mediterráneo MED26, que se celebra actualmente en Barcelona, así como a algunos miembros de la comunidad agustina en Cataluña.

Ya por la tarde, y ante 40.000 personas, ha tenido lugar una vigilia de oración en el Estadio de Montjuicen el que ha sido el acto más multitudinario de la agenda del Papa en Barcelona. Una vigilia que ha comenzado poco después de las 18:00 horas con las actuaciones musicales de Beret, Sergio Dalma, Conchita o Siloé, entre otros, en un escenario presidido por una imagen de la Virgen de Montserrat y una réplica de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.

Antes de acceder al estadio, el Papa ha bendecido 33 ambulancias y vehículos de la "caravana de la bondad" impulsado por la Fundación del Convento de Santa Clara bajo la dirección de Sor Lucía Caram, que tiene como objetivo trasladar ayuda de emergencia desde España hasta las zonas más castigadas por la guerra en Ucrania.

León XIV ha entrado en el estadio sobre 20:00 horas acompañado del cardenal arzobispo de Barcelona, mientras desde el papamovil, saludaba bendecía a bebés, niños pequeños y personas con discapacidad durante 15 minutos.

Antes de iniciarse la vigilia, los "castellers" de Vilafranca del Penedés, han levantado un 3 de 8, un 'castell' o torre humana, mientras el cardenal Omella le explicaba su significado. Omella, que presentó su que presentó su renuncia como obispo al cumplir 75 años, (formalismo que deben cumplir todos los obispos ante la Santa Sede) sigue en su cargo ya que el papa Francisco no aceptó su renuncia y de momento, no ha sido sustituido.

Ha sido preciosamente Omella quien le ha dado la bienvenida al Papa recurriendo a la memoria olímpica de Barcelona definiendo la cruz de la Sagrada Familia como el "nuevo pebetero" de la ciudad y trasladando su deseo de "edificar una nueva Barcelona que sea ciudad de Dios, como la quería Gaudí".

Tras el canto del 'Veni Sanctus Spiritus' que invoca la llegada del Espíritu Santo y pide luz, consuelo y fortaleza para los fieles, un grupo de jóvenes se han acercado hasta el altar portando una cruz réplica del Cristo de Francesc Fajula, situado en el baldaquino de la Sagrada Familia, mientras sonaba la canción de Hakuna, 'Tú, el único Rey'.

Seis jóvenes han ofrecido unos testimonios muy diferentes a los Madrid, con unas respuestas del Papa más dirigidas a ofrecer consuelo y consejo , como con el testimonio de una chica con depresión e intento de suicidio o una joven con un padre maltratador y madre drogadicta que terminó en un centro de acogida. El mensaje para ellos ha sido que "no debemos espiritualizar el dolor, reconduciéndolo superficialmente a la "voluntad de Dios" o a algún misterioso proyecto suyo, porque esto corre el riesgo de minimizar ese sufrimiento, de silenciarlo, de herir a las personas. Dios no quiere el sufrimiento, lo lleva con nosotros y nos invita a confiar en Él de modo perseverante".

Asimismo, ha pedido, refiriendose a la depresión, "un sistema sanitario que incluya entre sus prioridades este malestar invisible y generalizado, que afecta también a los jóvenes", advirtiendo contra la violencia contra las mujeres "que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad, porque a nosotros nos corresponde afrontarla en todas sus dimensiones".

Una vigilia donde se ha combinado el catalán con el español tanto en las intervenciones del Papa como las de los fieles, donde la acústica no ha sido muy buena, y donde se han visto bastantes más banderas de España y del Vaticano que "esteladas". El acto ha concluido con el canto del Virolai, himno dedicado a la Virgen de Montserrat.