León XIV vuelve a llamar a la unidad en Barcelona en una intervención en catalán y castellano

León XIV ha puesto rumbo hacia su segundo destino durante este viaje, Barcelona. Esta será la tercera ocasión que la capital catalana recibe la visita de un papa, siendo la última la de Benedicto XVI en 2010.

El avión de Iberia que ha llevado al Papa a Barcelona ha despegado de Madrid a las 11:45. El comandante del vuelo, Pablo Martínez, ha comentado que era un honor llevar al Santo Padre a bordo y ha invitado al Santo Padre a pasar a la cabina del avión, estando presente en el despegue.

Mientras sobrevolaba Zaragoza, un escuadrón de honor de la División 155 del Ejército del Aire ha escoltado el avión papal hasta Barcelona. Posteriormente, ha tomado asiento y frente a él, durante el vuelo, ha tenido la imagen de la Virgen de Montserrat, mientras que en el vuelo de ida tuvo la del Buen Consejo. Tanto el Papa como la delegación vaticana y los periodistas han desayunado un menú compuesto por tortilla francesa con calabacín y patata rosti, tiramisú y fruta fresca.

Al aterrizar en Barcelona ha sido recibido por el presidente Salvador Illa y el cardenal Juan José Omella. Desde allí, en un coche cubierto, se ha dirigido hacia la Catedral de Barcelona donde había unas 500 personas esperando, donde se han visto banderas de España y del Vaticano, así como gritos: "Se vive, se siente, el Papa está presente" o el clásico "esta es la juventud del Papa".

A su llegada a la Catedral ha posado ante las cámaras a los pies de la escalera, donde le esperaban el cabildo de canónigos y el deán de la Catedral de Barcelona. Tras saludarles se ha dirigido a rezar unos instantes ante la imagen del Cristo de Lepanto, una imagen muy venerada en Barcelona. Según la tradición, este Cristo, convertido ya en leyenda, esta figura gótica acompañó a Juan de Austria en la galera Real en la batalla de Lepanto y que fue un regalo del papa Pío V a Luis de Requesens.

Tras la bienvenida del cardenal Omella, se ha rezado la hora sexta con un una hora de retraso sobre el horario previsto, y después ha tomado la palabra el papa León con un discurso donde ha alternado el castellano con el catalán. Sus primeras palabras para saludar a los fieles han sido en catalán: "Estimados hermanos, con gran alegría inicio mi visita en esta Catedral junto a vosotros".

Un discurso donde ha hecho un llamamiento a la unidad: "En un mundo desgarrado por guerras y divisiones, en una sociedad cada vez más fragmentada e individualista, queremos ser mártires, es decir, testigos y profetas de unidad, de acogida, de concordia y de paz, incluso a costa de sacrificios y renuncias". En ese contexto, ha vuelto a llamar a "construir armonía y comunión, más allá de toda polarización. Somos fuertes porque estamos unidos". Asimismo ha recordado que Juan Pablo II, en su visita a Barcelona en 1992, ya animó a "proclamar ante la Iglesia que esta ciudad y esta región son un hogar amplio y abierto a la fraternidad cristiana".

Después ha acudido a la cripta de Santa Eulalia, copatrona de Barcelona y ha podido ver el espectáculo que coincide con el Corpus: el ou com balla, el huevo que danza sobre el surtidor del claustro, ante la mirada de las 13 ocas blancas que recuerdan, según la tradición, los 13 años de Santa Eulalia y los tormentos de su martirio.