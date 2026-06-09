La guía completa de los actos oficiales y horarios del papa León XIV en Barcelona

La capital catalana se convertirá en el epicentro de la actualidad de la Iglesia católica los próximos días 9 y 10 de junio de 2026 con la llegada del papa León XIV. Esta histórica visita apostólica, enmarcada dentro de una gira oficial por España, supondrá el regreso de un sumo pontífice a la ciudad por primera vez desde que Benedicto XVI consagrara la Sagrada Familia en noviembre de 2010.

Los motivos centrales de las jornadas combinan una profunda trascendencia pastoral y arquitectónica: la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la esperada bendición de la Torre de Jesucristo, el elemento que coronará el templo y modificará definitivamente el perfil urbano barcelonés.

La agenda vaticana para el despliegue papal contempla una sucesión de eventos multitudinarios, encuentros con colectivos vulnerables y visitas a los principales centros de espiritualidad de la provincia. Las autoridades locales y el Arzobispado ya coordinan los dispositivos de seguridad y accesos ante la previsión de una movilización masiva de fieles.

Cronología de las jornadas

El itinerario oficial comenzará a mediodía del martes 9 de junio, jornada en la que se concentrarán los primeros contactos institucionales y de oración comunitaria en el tejido urbano de la ciudad. El avión papal tiene previsto su aterrizaje en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a las 12:25 de la mañana, donde se realizará el recibimiento oficial de las autoridades.

Apenas media hora después, a la una de la tarde, el pontífice presidirá el rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, lugar donde ofrecerá su primera homilía en el altar de la sede metropolitana del Barrio Gótico. La actividad pública de este primer día concluirá a las ocho de la tarde con una multitudinaria vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde se prevé que el santo padre pronuncie un discurso ante unos cincuenta y cinco mil asistentes en las gradas de Montjuïc.

Visita al centro penitenciario Brians 1

El miércoles 10 de junio marcará el punto álgido de la agenda, trasladando el foco a la acción social, el entorno metropolitano y la esperada conmemoración gaudiniana. La actividad comenzará a las 10:50 de la mañana con una visita pastoral al centro penitenciario Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires; se trata de un acto estrictamente institucional y blindado al público externo.

Posteriormente, a las doce del mediodía, se celebrará el rezo del rosario en la Abadía de Montserrat, donde el Papa dirigirá unas palabras a los fieles y venerará a la Virgen de Montserrat, antes de compartir, a la una de la tarde, un almuerzo privado con la comunidad de monjes benedictinos.

De regreso a la capital, a las cuatro y media de la tarde, el sumo pontífice mantendrá un encuentro con las realidades caritativas y asistenciales en la iglesia de Sant Agustí del Raval, donde pronunciará un discurso ante los sectores dedicados a la pastoral social.

El broche de oro de la visita tendrá lugar a las 19:30 de la tarde con la misa solemne e inauguración de la Torre de Jesucristo en la basílica de la Sagrada Familia. El Papa presidirá la celebración eucarística y bendecirá la estructura central de ciento setenta y dos metros y medio de altura en el día exacto en que se cumplen cien años del fallecimiento de Antoni Gaudí.

Finalmente, la mañana del jueves 11 de junio, el papa León XIV pondrá fin a su estancia en Cataluña. A las 8:30 de la mañana, el avión despegará desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat rumbo a Las Palmas de Gran Canaria, localidad donde proseguirá su itinerario por el territorio nacional.