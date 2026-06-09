León XIV lleva la mirada de la Iglesia a Brians 1: la primera visita de un Papa a una cárcel en España

El próximo 10 de junio quedará marcado como una fecha histórica para la Iglesia española. En el marco de su viaje oficial a España, el papa León XIV visitará el centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), convirtiéndose en el primer Pontífice que entra en una cárcel española.

La parada será breve –apenas 20 minutos antes de dirigirse al monasterio de Montserrat–, pero el gesto ha sido interpretado por internos, capellanes y responsables eclesiales como uno de los momentos más simbólicos de todo el viaje papal. Antes de los grandes actos multitudinarios previstos en Barcelona, como la misa en la Sagrada Familia o la vigilia en el Estadi Olímpic, León XIV ha querido detenerse en uno de los lugares más invisibles y olvidados de la sociedad: una prisión.

La visita se realizará en el Teatro Auditorio del Centro Penitenciario, donde se celebra la misa cada domingo. Tras un canto de bienvenida, tendrán la palabra los responsables de la prisión, dos reclusas, el Papa y el delegado de pastoral penitenciaria de Sant Feliu, Jesús Bel, que explicará los ejes de la pastoral. Durante la visita habrá 80 reclusos.

La elección de Brians 1 responde en parte a razones logísticas, ya que se encuentra en el trayecto entre Barcelona y Montserrat. Sin embargo, detrás de la decisión hay también una clara intención pastoral. El obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, explicó en en Catalunya Ràdio que la iniciativa surgió "a última hora", inspirada en la sensibilidad del nuevo Pontífice hacia los más vulnerables y en continuidad con el legado del papa Francisco.

Actualmente, Brians 1 alberga a más de mil internos, hombres y mujeres, muchos de ellos en prisión preventiva. Allí trabaja desde hace años el capellán mercedario Jesús Bel, quien ha descrito la noticia de la visita como un auténtico revulsivo emocional para los presos.

"La visita del papa llena de mucha alegría y da mucha esperanza", asegura Bel. "Muchos internos repetían que estaban en la mente del Papa".

Según el religioso, el impacto ha ido mucho más allá de los creyentes practicantes. La comunidad cristiana de la prisión ronda las sesenta personas, pero la noticia ha despertado entusiasmo también entre reclusos alejados de la fe, que interpretan el gesto como una forma de reconocimiento y dignidad. "Sienten que el Papa viene a verlos a todos, que no están olvidados", explica el capellán.

La visita incluirá una bienvenida institucional, una canción interpretada por internas del centro, el testimonio de dos presas y unas palabras del Pontífice antes de impartir la bendición. Todo ello en un ambiente que, según los responsables pastorales, se está preparando más desde lo espiritual que desde lo protocolario.

Cuando Juan Pablo II visitó a su agresor

Aunque será la primera vez que un Papa visite una cárcel en España, la relación de los pontífices con el mundo penitenciario tiene una larga tradición contemporánea. La imagen de un Papa cruzando los muros de una prisión se ha convertido, especialmente en las últimas décadas, en uno de los símbolos más potentes de la misericordia y del perdón dentro de la Iglesia católica.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1983, cuando Juan Pablo II visitó en la cárcel al turco Mehmet Ali Agca, el hombre que había intentado asesinarlo dos años antes en la plaza de San Pedro. El 13 de mayo de 1981, el Pontífice polaco recibió varios disparos que estuvieron a punto de costarle la vida. Contra todo pronóstico, sobrevivió.

Juan Pablo II cuando sufrió el atentado terrorista | Fuente Gtres

Dos años después, el mundo observó una escena histórica, Juan Pablo II entrando en la celda de su agresor, sentándose frente a él y conversando durante largo rato en privado. El Papa no solo le perdonó públicamente, sino que le trató "como a un hermano". Aquel encuentro quedó grabado como uno de los mayores testimonios de reconciliación de la historia reciente de la Iglesia. "Todos necesitamos ser perdonados por otros, entonces todos debemos estar listos para perdonar", afirmó entonces el Pontífice.

Décadas más tarde, Francisco convirtió también las cárceles en uno de los escenarios centrales de su pontificado. Especialmente durante el Jueves Santo, el Papa argentino acostumbró a celebrar la misa "In Cena Domini" en centros penitenciarios, lavando los pies a los presos como gesto de humildad y servicio.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar en la cárcel italiana de Civitavecchia, donde Francisco lavó los pies a doce internos , tanto hombres como mujeres, y pronunció una homilía centrada en el perdón. "¡Dios siempre perdona! Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón", dijo entonces el Pontífice.

La escena dejó imágenes profundamente humanas, con presos emocionados, funcionarios llorando y reclusos abrazando al Papa tras años sintiéndose apartados de la sociedad. Francisco insistía en que nadie queda excluido de la misericordia y que la prisión no puede borrar la dignidad de una persona.

El vínculo de Francisco con las cárceles catalanas

Aunque Francisco nunca llegó físicamente a una prisión catalana, sí mantuvo una relación cercana con sus internos. En marzo de 2024 envió un videomensaje a los presos del centro penitenciario de Quatre Camins durante la Semana Santa.

Acompañado por el cardenal Juan José Omella, el Pontífice animó a los internos a no perder la esperanza. "No tengan miedo y caminen hacia el horizonte", les dijo.

También les aseguró que rezaba por ellos y confesó sentir una "sensibilidad especial" hacia las personas encarceladas. Aquel mensaje fue muy comentado dentro de la pastoral penitenciaria catalana y ahora encuentra continuidad en el viaje de León XIV a Brians.

"No vemos delincuentes, vemos personas"

Para el capellán Jesús Bel, el significado profundo de la visita papal reside precisamente en esa mirada humana sobre los presos.

Miembro de la Orden de la Merced, históricamente vinculada a la atención penitenciaria, Bel lleva décadas acompañando internos en España y América Latina. Su experiencia le ha convencido de que la labor de la Iglesia en prisión no consiste en juzgar. "Nosotros no vamos a la cárcel a condenar a nadie. Eso ya lo hace el juez", afirma.

El sacerdote explica que muchos reclusos viven situaciones de enorme fragilidad emocional, especialmente en un centro como Brians 1, donde predominan los presos preventivos que todavía esperan juicio y desconocen cuánto tiempo permanecerán encarcelados.

En ese contexto, la fe aparece muchas veces como un refugio. "Cuando ya no tienen ni a qué agarrarse ni a dónde mirar, miran hacia arriba", resume.

Bel insiste en que detrás de cada delito hay una historia personal compleja y que la pastoral penitenciaria intenta precisamente rescatar la dignidad de quienes sienten que la han perdido: "Yo no veo al delincuente; veo a un hermano que se equivocó".

La visita de León XIV apenas durará unos minutos, pero el simbolismo trasciende la propia agenda oficial. En una gira marcada por grandes escenarios y actos multitudinarios, el Papa ha querido reservar un espacio para aquellos que viven encerrados en una prisión.