Todo lo que necesitas saber sobre la Vigilia del Papa León XIV en Barcelona

La visita del papa León XIV a España entra en su recta final y Barcelona ya ultima los preparativos para uno de los actos más multitudinarios del viaje apostólico: la gran vigilia de oración que se celebrará el próximo 9 de junio en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El encuentro reunirá a decenas de miles de personas y contará con una organización inédita en algunos aspectos, especialmente en lo relacionado con las confesiones y el desarrollo pastoral del evento.

La vigilia comenzará oficialmente a las 18:00 horas, aunque las puertas del estadio abrirán dos horas antes para facilitar el acceso escalonado de los asistentes. La organización prevé reunir a unas 40.000 personas, una cifra superior a la inicialmente prevista y que convertiría el acto en el mayor encuentro del Pontífice en Barcelona.

La expectación es tanta que las entradas gratuitas disponibles para el público se agotaron en apenas 20 minutos. Tras completarse el aforo, el Arzobispado habilitó una lista de espera debido al elevado número de solicitudes.

50 confesionarios dentro del estadio

Una de las principales novedades de la cita será la instalación de 50 confesionarios en el interior del Estadi Olímpic. Estarán entre las zonas de Tribuna y Lateral, con 25 espacios en cada área, para que los fieles puedan recibir el sacramento de la reconciliación antes del inicio del acto central con el Papa.

De esta forma, la Archidiócesis de Barcelona ha apostado por integrar las confesiones dentro del propio recinto, una fórmula distinta a la elegida en Madrid. Según ha explicado el sacerdote Carlos Bosch, responsable de Pastoral con Jóvenes, la intención es ofrecer "una oportunidad para poner esta oferta de la Iglesia al servicio de quien lo necesite".

El acto de bienvenida previo a la llegada del Papa estará concebido como una gran celebración participativa y dinámica. Durante aproximadamente dos horas, dos presentadores conducirán el evento dando paso de manera continua a vídeos, testimonios y actuaciones con el objetivo de mantener un ritmo ágil y cercano para un público amplio y diverso. La organización pretende crear un ambiente festivo y de participación que acompañe la espera de la llegada del Pontífice.

Bosch también ha explicado que no se instalarán pantallas gigantes en el exterior del Estadi Olímpic debido a motivos de seguridad. Asimismo, ha destacado que tres jóvenes tendrán la oportunidad de subir al escenario para dirigirse directamente al Papa y formularle preguntas, en uno de los momentos más simbólicos y esperados del encuentro.

El coordinador diocesano de la visita, Enric Puig, ha señalado que el acto celebrado en el Estadi Olímpic busca ofrecer una experiencia más cercana y abierta a los fieles que la registrada en la anterior visita papal de Benedicto XVI. Según ha recordado, la limitada disponibilidad de tiempo en aquella ocasión redujo considerablemente el contacto con los asistentes. Puig considera que el formato actual permitirá una participación más amplia y favorecerá una mayor proximidad entre el Papa y los asistentes.

Un acto dividido en dos grandes momentos

La vigilia estará estructurada en dos partes diferenciadas. La primera incluirá actuaciones musicales, testimonios, vídeos, catequesis y reflexiones inspiradas en la figura de Antoni Gaudí y en el simbolismo de la Sagrada Familia.

Después tendrá lugar el momento central de oración con León XIV. El Papa accederá al estadio alrededor de las 20:00 horas en el papamóvil y recorrerá la pista para saludar a los asistentes. Durante el encuentro también habrá preguntas formuladas por jóvenes sobre cuestiones sociales y espirituales, lectura del Evangelio y distintos momentos de oración compartida.

El escenario estará inspirado en las formas orgánicas de Gaudí y el Mediterráneo. Además, se colocará una reproducción de la cruz situada sobre el altar mayor de la Sagrada Familia y una réplica de la Virgen de Montserrat.

Música, cultura y símbolos catalanes

Aunque la organización no ha confirmado oficialmente todos los nombres del cartel artístico, sí se ha descartado definitivamente la participación de Rosalía, una posibilidad sobre la que habían circulado rumores en los últimos meses.

En cambio, está prevista la presencia de artistas y referentes culturales vinculados a Cataluña, entre ellos Sergio Dalma y la Escolanía de Montserrat. Los organizadores han insistido en que el objetivo es ofrecer una representación amplia de la cultura catalana y crear un ambiente de reflexión y acogida.

La visita del Papa continuará el 10 de junio con la gran misa en la Basílica de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Durante la ceremonia, León XIV bendecirá la Torre de Jesucristo, culminando uno de los hitos arquitectónicos más importantes del templo.

Un dispositivo organizativo de gran magnitud

La coordinación del viaje apostólico implica a administraciones públicas, fuerzas de seguridad, medios de comunicación y empresas privadas. El Gobierno ha declarado oficialmente la visita como acontecimiento de especial interés público, permitiendo reforzar toda la infraestructura logística y de movilidad.

La señal institucional de los actos será de acceso público. En Madrid la cobertura televisiva se repartirá entre RTVE y Telemadrid, mientras que en Cataluña estará coordinada por TV3 y 3CAT.