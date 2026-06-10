Barcelona: otro asesinato a tiros en plena calle, a plena luz del día y en plena visita del Papa

Ni siquiera la gran presencia policial en Barcelona por la visita del papa León XIV arredra a los criminales instalados en Cataluña. Un hombre ha sido asesinado a tiros esta mañana en la calle Balmes, a la altura de la calle La Granada del Panadés, donde está sita una comisaría de la Policía Nacional que se utiliza como oficina para la expedición de los documentos de identidad.

La primera llamada a Emergencias se ha producido a las 9:50 de la mañana. En ese momento, un hombre tendido boca abajo en la acera dejaba un rastro de sangre. Según las primeras informaciones, en el asesinato habrían participado dos hombres que han huido a la carrera en direcciones diferentes, uno por la calle Balmes y el otro por La Granada del Panadés.

El escenario del crimen está en pleno centro de Barcelona, al lado del Centro de los Escolapios que hace esquina con la Travesera de Gracia y frente a la mencionada comisaría. En la zona también hay restaurantes y la tienda de productos del Español de fútbol.

De momento se ignora la identidad y nacionalidad del asesinado. En cuanto a los asesinos, la zona está plagada de cámaras de videovigilancia. En una primera exploración del contenido de esos dispositivos se aprecia que los atacantes habrían actuado a cara descubierta y disparado a bocajarro.

Asesinatos en cadena

Este es el enésimo suceso de estas características que se produce en Barcelona en los últimos meses, donde llevan camino de normalizarse las ejecuciones por ajustes de cuentas en plena calle. El pasado sábado un hombre fue asesinado a tiros en el barrio de la Zona Franca. En las cercanías otro hombre fue asesinado por el mismo procedimiento tres semanas antes. En la calle Consejo de Ciento con Urgel también fue asesinado a tiros. En algunos de estos casos se trata de ajustes entre bandas criminales procedentes de los Balcanes que han convertido Cataluña en una especie de centro logístico de producción y exportación de marihuana y de importación de cocaína.

Pero los ajustes a tiro limpio no son exclusiva de bandas extranjeras. Hace una semana una niña de 10 años fue herida de bala en un brazo (el proyectil le atravesó la extremidad) en un enfrentamiento entre bandas gitanas presuntamente también dedicadas a las drogas. Sucedió en Badalona. También en el tristemente célebre barrio de la Mina, en San Adrián del Besós, son frecuentes los tiroteos protagonizados por esta clase de sujetos.

Los Mossos alertan de la proliferación de las armas de fuego, importadas en primer lugar por las bandas criminales de origen extranjero para proteger sus cultivos de droga y adoptadas por la delincuencia local dedicada a los mismos y parecidos menesteres. Según los últimos datos oficiales, Cataluña registra una media de dos tiroteos a la semana.

A estos crímenes hay que añadir los que se producen con armas blancas, que no han disminuido. El último crimen que conmocionó a la sociedad catalana fue el de una mujer china degollada en plena calle por un sujeto de origen magrebí que según algunos testigos profería vivas a Alá. Sin embargo, los Mossos no cuentan ese asesinato como un atentado sino como fruto de un brote psicótico del autor.