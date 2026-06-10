Desembarco de ministros en la Sagrada Familia con la reaparición de Begoña Gómez

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa aferrándose a la visita de León XIV a España como salvavidas para huir, por unos momentos, de los escándalos de corrupción que salpican al PSOE. Y para ello ha realizado un despliegue considerable de ministros asistentes a la misa en la Sagrada Familia y la bendición de la torre de Jesucristo, algo que el Ejecutivo no hizo en Madrid, ya que el presidente prefirió acudir al Primavera Sound de Barcelona.

Hasta Barcelona se ha desplazado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que ha acudido con su esposa, la pentaimputada Begoña Gómez, a quién no habíamos visto desde el 21 de febrero de 2026, cuando acompañó a su marido en el acto 'Gelem, Gelem', por la igualdad de derechos del pueblo gitano.

También han acudido la presidenta del Congreso Francina Armengol, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que va acompañada por su hija; la ministra de Transición Ecológica, Sara Aegesen; el ministro de presidencia, Félix Bolaños; el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el de Cultura, Ernest Urtasun; y el de Industria, Jordi Hereu. También el presidente de la Generalidad de Cataluña Salvador Illa, el presidente del Parlamento catalán Josep Rull.

Entre los 4000 asistentes que han acudido al interior de la Sagrada Familia se ha visto a Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, que ha sido de los primeros en llegar. También está presente la infanta Cristina con algunos de sus hijos o los expresidentes de la Generalidad de Cataluña Pere Aragonés, Quim Torra y Artur Mas.

Sus Majestades los Reyes han sido los encargados de recibir al Santo Padre a las puertas de la Sagrada Familia. Tras visitar la cripta con León XIV, han ocupado un lugar preferente en el presbiterio de la nave central de la basílica.

La mayoría de las invitadas ha cumplido con el protocolo recomendado por el Vaticano de lucir colores oscuros, sin estampados ni estridencias. La única que ha vestido diferente, pero de acorde al protocolo, ha sido la reina Letizia que ha vuelto hacer uso del 'privilegio de blanco' como reina católica y ha recuperado el vestido blanco de crepe con drapeado en la zona del hombro, manga francesa y largo midi de Redondo Brand que llevó a la misa de inicio de Pontificado de León XIV el pasado 18 de mayo de 2025 en Roma. Como complementos ha optado por unos zapatos de tacón sensato, bolso blanco y pendientes de Tous de oro blanco, diamantes y perlas cultivadas.