El Papa en Cataluña: la Sagrada Familia es "signo de unidad y concordia" para toda España

Este miércoles 10 de junio se ha conmemorado el centenario del fallecimiento del venerable Antonio Gaudí, que se ha celebrado con una misa solemne en la basílica de la Sagrada Familia que culminará con la bendición de la torre de Jesucristo y que pondrá punto final a la estancia de León XIV en Barcelona.

Don Felipe y Doña Letizia han recibido al Papa en la puerta de la Pasión de la fachada de la Sagrada Familia. Desde allí se han dirigido hasta el patio del edículo —lugar donde trabajaba normalmente Antonio Gaudí—, donde Valentina, una niña invidente de trece años, les ha explicado, mediante el tacto, la cruz de la torre de Jesucristo.

Antes de comenzar la misa solemne, el Papa ha visitado la cripta, donde ha orado y ha encendido una vela ante la tumba de Antonio Gaudí. Han sido 8.000 personas —la mitad dentro de la basílica y la otra en el exterior— las que han podido estar presentes, entre invitados y autoridades, entre ellos, 14 ministros y Begoña Gómez.

El Papa ha vestido con una casulla dorada y blanca inspirada en la cruz que corona la basílica, y ha entrado por la puerta principal, que tiene inscrito el Padrenuestro en 50 idiomas. Durante la homilía, que ha alternado el español y el catalán, ha querido volver a enviar un mensaje de unidad, una palabra muy repetida desde que ha llegado a Barcelona. Subrayando el valor simbólico de la Sagrada Familia como lugar de encuentro y comunión, ha señalado que "así es como la Ciudad Condal y toda Cataluña se reúnen en este templo, signo también de unidad y de concordia para toda España, y alzan su mirada para encontrarse con el rostro de Dios Padre".

El Santo Padre ha recordado que fue en 2010 cuando Benedicto XVI consagró la Sagrada Familia y que ahora él bendecirá la torre más alta, la de Jesucristo. "Mucho más que un monumento, la basílica de la Sagrada Familia sigue siendo una obra en construcción, que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino. No habitamos una obra inacabada, sino un templo aún en construcción". Asimismo, también ha dirigido unas palabras a Gaudí y ha agradecido el trabajo de "todos los promotores y benefactores, los artistas y los trabajadores que cooperan en la construcción de una obra maestra arquitectónica".

También ha recordado que la fe cristiana exige un compromiso concreto con la vida, la paz y la solidaridad: "No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente incluso antes de que nazca. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria".

La celebración eucarística ha finalizado con la bendición final y la interpretación del Virolai a la Virgen de Montserrat. Desde allí, los Reyes y el Santo Padre se han trasladado hasta el exterior de la basílica, donde León XIV ha impartido la bendición de la torre de Jesucristo con las palabras: "Con corazón agradecido demos alabanza a Dios inaugurando la torre de esta basílica en el centenario de la muerte de Antonio Gaudí".

A continuación ha tenido lugar un espectáculo de luces y videomapping, con la que la Sagrada Familia se ha encendido desde el interior hasta el exterior, acompañadas de luces repartidas entre el público. Mientars la escolanía de Montserrat cantaba, unos drones han dibujado la cara de Gaudí con la frase "Primero el amor y después la técnica". Con la iluminación de la torre, se ha puesto el broche de oro a la jornada.