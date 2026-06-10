León XIV en Cataluña: El fiasco separatista y la conversión de Pedro Sánchez, señora y ministros

El independentismo sólo ha sido capaz de condicionar la visita del papa León XIV a Cataluña por la imposición del catalán en los actos presididos por Robert Francis Prevost en la región. No habría hecho falta montar la típica campaña victimista en los medios públicos y en los subvencionados en torno al presunto menosprecio a la 'lengua propia' del Vaticano para que el Papa empleara el catalán. De eso ya se habían ocupado con insistencia digna de mejor causa los obispos de Cataluña y la Iglesia catalanista, todos aquellos que han intentado convertir la oportunidad de la visita papal en la región en una plataforma propagandista del separatismo.

Las organizaciones independentistas y sus partidos desplegaron las baterías mediáticas para calentar las vísperas de la visita con el supuesto agravio al idioma a pesar de que el Vaticano ya había previsto el empleo del catalán. El bulo de que el Papa iba a despreciar el catalán ha sido el único punto a favor del separatismo, una muestra de dominio de los medios catalanes con el dogma político del catalán y el apartheid contra los hispanohablantes, mayoría en la región. Pero el fracaso en las movilizaciones separatistas es incontestable.

Las banderas esteladas, las separatistas, han sido testimoniales. Las masas independentistas de los años del proceso han desaparecido del paisaje gráfico de Cataluña. La capacidad de organización y movilización de las entidades separatistas es historia. Sólo cuentan en la Cataluña oficial de Salvador Illa. En la realidad, las calles ya no son suyas. La política sanchista de concesiones a los golpistas es lo que marca esta fase. Muy poca gente está dispuesta ya a manifestarse gratis por la independencia de Cataluña.

La primera misa de Pedro y Begoña

La misa de la Sagrada Familia y la bendición de la Torre de Jesús ha sido el momento culminante de la visita del Papa a Cataluña. Tras un intenso día y medio libre de esteladas y con profusión de banderas vaticanas, españolas, peruanas y catalanas no separatistas, el foco se concentraba en la Sagrada Familia, cuya primera piedra se puso hace 144 años y cuyo principal arquitecto, el venerable Antonio Gaudí, murió hace cien años. Ni siquiera en Montserrat, símbolo político y religioso del catalanismo, el independentismo consiguió consumar sus planes.

A la jornada del Papa en Cataluña se sumaron ministros como Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior, en la visita a la prisión de Can Brians, y Óscar Puente, de Transportes, en Montserrat y en la iglesia de San Agustín del barrio del Raval de Barcelona. Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, la misa de la Sagrada Familia fue su primera ceremonia religiosa en los ocho años que llevan en la Moncloa. Ninguna de las catástrofes acontecidas en España durante todo este tiempo les ha conminado a participar en una liturgia católica.

Pitos en la Sagrada Familia

Sánchez no participó en los actos de carácter religioso del Papa en Madrid por temor a la repulsa ciudadana, pero no ha querido perderse la misa en la Sagrada Familia de Barcelona, ciudad en principio menos incómoda que Madrid para el presidente del Gobierno. Tras llegar con su esposa, Begoña Gómez, a la fachada del Nacimiento de la basílica barcelonesa, el presidente del Ejecutivo, sin su esposa, ha recibido a los Reyes, que han llegado por la fachada de La Pasión. Se han escuchado silbidos. Las últimas visitas de Felipe VI y doña Letizia a Cataluña se han caracterizado por la ausencia de protestas. Las últimas visitas de Sánchez a Cataluña se han desarrollado en el Círculo de Economía y en entornos aún más controlados, como las fiestas de la rosa socialistas.

Desorganización

También ha quedado tocada la Iglesia. Esa facción del catolicismo nacionalista que copa puestos y prebendas en la curia y en sus cargos laicos. La desorganización fue evidente en la vigilia del Estadio Olímpico. Un fondo vacío a pesar de que el arzobispado de Barcelona afirmó que se habían agotado las entradas. Y un guion monolingüe en catalán en la conducción de la celebración.

Los niños Enzo y Valentina

Por suerte, el Vaticano no sólo se preocupó de que el catalán estuviera bien representado en la visita del Papa a Cataluña. La visita quedará marcada por las intervenciones de dos niños: Enzo, de seis años, y Valentina, de catorce. El primero, hijo de inmigrantes hispanoamericanos, le leyó al Papa una emotiva carta con preguntas que permitieron al Pontífice insistir en las virtudes teologales en su acto en la iglesia de San Agustín. Valentina, una niña ciega, les describió con el tacto al Papa y a los Reyes la torre de Jesús de la basílica de la Sagrada Familia.

En el recorrido del Santo Padre hacia la Sagrada Familia en el papamóvil hubo banderas separatistas. Unas cuantas. Muchas menos que las del Vaticano y las de España.