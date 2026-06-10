León XIV pide en Montserrat renunciar a las "palabras hirientes" en los debates políticos y las redes sociales

Segundo y último día del viaje del papa León XIV a Barcelona, que ha tenido como actos importantes de la mañana la visita a la prisión de Brians y la visita a Montserrat.

En el centro penitenciario de Brians, León XIV ha compartido una oración y ha escuchado testimonios de un grupo de internos e internas de Brians 1, Brians 2 y Wad-Ras, acompañados por capellanes y voluntarios de la pastoral penitenciaria. En su intervención, el Papa les ha dicho que "cuando os venga la tentación de sentiros menos y penséis que no vale la pena seguir adelante, alzad vuestra mirada". Además recurrió a San Agustín e insistió en que "los errores de la vida no determinan la identidad de una persona" para explicar que "ser humano y ser cristiano no consiste en no equivocarse sino en crecer en la capacidad de convertirse, arrepentirse, enmendarse y, sobre todo, de reconciliarse y de perdonar", afirmó.

El Papa en la prisión de Brians

A continuación se ha trasladado a Montserrat, monasterio fundado en el año 1025 por el abad Oliba, y que acaba de concluir las celebraciones de su primer milenio. Al finalizar el rezo del rosario, alternado en catalán y español, con rezo de las letanías en latín, se ha escuchado el Virolai. Y ese canto, que es más que un himno espiritual, ha sido el que el Santo Padre ha aprovechado para pronunciar un fragmento que seguro ha disgustado al independentismo: "Dels catalans sempre sereu la Princesa, dels espanyols i de tot el món l'amor" (de los catalanes siempre serás la Princesa, de los españoles y de todo el mundo, el amor).

El Papa ha pedido en su discurso "renunciar a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a la murmuración y a las calumnias tanto en los debates políticos, como en el trabajo o en redes sociales".

El Papa ha animado a dejar a los pies de la Virgen "las corazas que han endurecido poco a poco el corazón". Asimismo ha querido recordar que una de las primeras parroquias de las que se hizo cargo en Perú estaba dedicada a la Virgen de Montserrat. También ha pedido "justicia y paz" para el mundo y ha recordado a los 22 monjes martirizados durante la Guerra Civil, "testigos de la sangre derramada por amor a Jesucristo".

El Papa también ha subido al camarín de 'La Moreneta' para rezar ante ella, en un momento de especial intensidad simbólica y devocional. La imagen, que recibe ese nombre popular por el color oscuro de la cara y las manos, muestra a la Virgen María, que sostiene en su mano derecha una esfera que simboliza el cosmos o la creación, mientras el Niño Jesús está sentado en su regazo.

Finalmente ha salido al balcón para dar las gracias a las personas que han acudido a Montserrat: "Gracias a todos los que estáis aquí para recordar que la fe da vida, que la fe da esperanza".