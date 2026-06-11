Detenido tras recorrer ocho kilómetros sin dos neumáticos y cuadruplicar la tasa de alcohol

Un hombre de 47 años ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra después de circular presuntamente bajo los efectos del alcohol y poner en riesgo al resto de conductores en varias carreteras de Tarragona durante la madrugada de este miércoles.

Según ha informado la policía catalana, el incidente se produjo hacia la medianoche, cuando varios usuarios de la vía alertaron de la presencia de un vehículo que avanzaba de forma errática por la carretera TV-3148, a la altura de La Pineda, en Vilaseca. Los testigos explicaron que el conductor realizaba maniobras en zigzag y que el coche había impactado contra una barrera de protección.

A consecuencia de la colisión, el turismo reventó un neumático y comenzó a desprender una intensa humareda. Sin embargo, lejos de detenerse, el conductor continuó circulando durante unos ocho kilómetros más pese al estado en el que se encontraba el vehículo.

Ocho kilómetros sobre las llantas

Durante ese trayecto, realizado a gran velocidad y de forma temeraria, el turismo puso en peligro a otros usuarios de la vía y provocó daños en varias barreras de seguridad. Los agentes comprobaron posteriormente que el coche había perdido dos neumáticos y que circulaba directamente sobre las llantas metálicas.

La persecución terminó en el punto kilométrico 1.160 de la autovía A-7, ya en el término municipal de Tarragona, donde los agentes lograron interceptarlo. Una vez identificado, observaron que presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol y desprendía un fuerte olor a bebidas alcohólicas.

Tasa penal de alcoholemia

La prueba de alcoholemia confirmó las sospechas: arrojó un resultado de 1,03 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, más de cuatro veces la tasa permitida. Ese resultado supera el umbral a partir del cual la legislación contempla un delito penal, fijado en 0,60 miligramos por litro de aire espirado.

Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.