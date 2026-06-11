'Ejecución' en la calle Balmes: dos bandas montenegrinas convierten Barcelona en la capital de los ajustes de cuentas

Los Mossos d'Esquadra investigan el último asesinato a plena luz del día en el centro de Barcelona como un ajuste de cuentas entre dos clanes de mafiosos montenegrinos enfrentados por el tráfico de drogas. La principal línea apunta a un nuevo episodio de ajuste de cuentas entre los Kavac y los Skaljari, criminales que toman su nombre de dos barrios de la ciudad montenegrina de Kotor separados por una montaña y unidos por un túnel.

Sus pendencias han dejado un reguero de entre sesenta y setenta muertos por toda Europa, en su mayoría en Montenegro, pero también en España, en concreto en Barcelona. Las bandas operaban unidas hasta que una serie de malentendidos y desavenencias en torno a un cargamento de más de doscientos kilos de cocaína provocaron un enfrentamiento a mediados de la década pasada que lejos de aplacarse con el tiempo se ha recrudecido.

Los investigadores de la policía catalana destacan la pericia, sangre fría y osadía del sicario que actuó este miércoles en Barcelona, con la ciudad blindada policialmente por la visita de León XIV. También causa sorpresa que el asesino actuara a cara descubierta y sin esconder la pistola en una zona acomodada de la ciudad llena de cámaras de seguridad. El asesinato se produjo al lado de una comisaría del DNI, del consulado honorario de Montenegro, de un colegio de los Escolapios y varios establecimientos de hostelería que a la hora de la "ejecución", las 9:50 de la mañana estaban llenos de ciudadanos sentados en las terrazas.

Una pistola en una parada de autobús

Que en la zona hubiera gran cantidad de viandantes no arredró al asesino, que mató a su víctima de un único disparo en la cabeza. El hombre cayó desplomado sin vida mientras el sicario abandonó la zona por la calle Granada del Penedés y llegó hasta la plaza Gala Placidia, donde dejó la pistola debajo de un casco de ciclista que portaba. También abandonó un teléfono móvil. A partir de ahí, se le perdió el rastro en el barrio de Gracia. La víctima iba vestida con una sudadera negra, una camiseta del Barça y unos pantalones cortos deportivos. El asesino, de parecida guisa y disfrazado de ciclista.

Los Mossos analizan las huellas tanto de la víctima como las que se puedan hallar en el arma, el casco y el móvil utilizados por el asesino y relacionan el crimen con la guerra entre los citados clanes, ya que no es el primer episodio de asesinatos y tiroteos en Barcelona entre ellos desde que se instalaron en Cataluña en 2017.

Rastro sangriento

El 15 de julio del pasado año fue asesinado a tiros en un portal de la calle Consejo de Ciento entre Urgel y Villarroel Filip Knezevic, del clan Kavac. Días después, el 5 de agosto, fue tiroteado en una terraza de la calle Urgel Predrag Vujosevic, alias "Marko". Según informaciones de los Mossos, Vujosevic logró escapar con una herida de bala en un brazo y refugiarse en el cercano Hospital Clínico. Se encontraba en tercer grado penitenciario por un delito de tráfico de cocaína vinculado a la banda de los Skaljari.

Ya en este año, el pasado 14 de abril fue tiroteado delante de su familia y mientras comía en la terraza de un bar en el barrio del Poblenou Kristo Vujic, alias "Terminator", un "oficial" de los Skaljari. Falleció tres días después a consecuencia de las heridas.

El 8 de junio, dos días antes del último asesinato, fue eliminado a tiros en la calle Minería de la Zona Franca de Barcelona Mario Dolovic, un hombre de nacionalidad serbia que según detalla La Vanguardia estaría vinculado a una banda relacionada con los Kavac. El último suceso de estas características está en manos del mismo juzgado de instrucción de Barcelona, el 31, que investiga el episodio de la calle Consejo de Ciento.

Según las pesquisas policiales, estas dos bandas de tráfico de cocaína se habrían extendido a Cataluña porque la región se ha convertido en un centro neurálgico de la producción, procesamiento y exportación de marihuana a toda Europa. Ese negocio ha atraído a Cataluña a bandas de muy diversa procedencia. Los frecuentes "vuelcos" (robos de alijos entre bandas) comportaron la aparición de armas de fuego para proteger las drogas y de sicarios para resolver las diferencias entre criminales.

Los datos de incidentes con armas de fuego son alarmantes. Cada semana se producen dos tiroteos en la región y las cifras van en aumento. Cataluña ofrece múltiples ventajas para las bandas mafiosas, cuyos miembros se instalan con documentación falsa en discretas urbanizaciones donde aparentan tener una discreta vida familiar y pasan generalmente desapercibidos.