La Policía Nacional frustra un boicot de cantores separatistas en la Sagrada Familia

La Policía Nacional impidió anoche que un grupo de cantantes de diversos coros que debían actuar al término de la ceremonia en la Sagrada Familia perpetraran un acto de boicot contra el Papa y los Reyes. La Policía Nacional era la encargada de la seguridad en la basílica dada la presencia de los Reyes y de otras autoridades nacionales, como el presidente del Gobierno y hasta catorce ministros.

Los agentes de paisano detectaron que un grupo formado por medio millar de cantores adultos portaban banderas separatistas entre las partituras y tenían orden de cantar el himno regional "Els Segadors" y exhibir las esteladas y lanzar proclamas a favor de la independencia a modo de colofón de su turno. Los policías detectaron las banderas y la maniobra que pretendían perpetrar y decidieron expulsar a esas personas del templo por el lateral de la calle Mallorca, donde fueron encapsuladas por los Mossos d'Esquadra.

Estos individuos debían interpretar el "Virolai", el himno de la Virgen de Montserrat, como remate de la ceremonia fuera ya de la basílica. En sus partituras se podía leer: "Dentro de esta partitura hay una estelada. Guárdala discretamente hasta el final de la misa. Si quieres, al empezar el Virolai, sácala y sostenla en horizontal. Si no quieres, por favor, no hagas nada".

En las instrucciones se desvinculaba la acción de cualquier organización independentista o musical. También se instaba a gritar "independencia" al término de la actuación. Macarena Olona muestra en su cuenta de la red social X las instrucciones y las banderas de papel de tamaño A3 que pretendían desplegar los separatistas.

El boicot no se pudo llevar a cabo gracias a la actuación de la Policía Nacional. Algunos de los cantantes han denunciado haberse sentido intimidados por los agentes de paisano que les rodearon y también empujones y algún golpe por parte de los Mossos que los encapsularon.

La Generalidad se desentiende

La Generalidad se desentiende por completo de la decisión de expulsar a los agitadores, insiste en que el mando del operativo en la ceremonia de la Sagrada Familia correspondía al Cuerpo Nacional de Policía y que los Mossos se limitaron a seguir instrucciones. El delegado del Gobierno, Carlos Prieto, ha explicado que en el dispositivo consensuado con el Vaticano se especificaba que no debía haber símbolos ideológicos e identitarios de ningún tipo. Los responsables de la Sagrada Familia se han visto en la obligación de aclarar que en las celebraciones religiosas en la basílica no están permitidas las banderas.

El separatismo ha protestado enérgicamente contra la decisión de expulsar y encapsular a los cantantes. El prófugo Carles Puigdemont ha señalado en un mensaje en la red social X que "la maravilla técnica del acto en la Sagrada Familia y el trato debido a la lengua catalana no deben tapar la vergonzosa acción de represión contra los cantantes y contra los ciudadanos que portaban banderas esteladas. Hacen falta explicaciones y que se asuman responsabilidades". En ERC ha reaccionado la secretaria general Elisenda Alemany, que ha afirmado que pedirán explicaciones al Ayuntamiento de Barcelona.

Fracaso separatista

El acto en la Sagrada Familia era la última oportunidad que tenía el independentismo para hacer acto de presencia en la visita del Papa tras su fracaso en la vigilia del Estadio Olímpico, la visita del Papa a Montserrat y su recorrido en papamóvil por las calles de Barcelona. Todos esos actos se saldaron con una presencia de esteladas y reivindicaciones separatistas prácticamente nulas.