Los médicos del bebé agredido en Barcelona "nunca habían visto" unas lesiones tan graves

Los médicos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que atendieron al bebé de seis semanas cuyos padres están siendo investigados por presuntos delitos de lesiones graves y agresión sexual con penetración han asegurado ante el juez que las lesiones que presentaba el menor eran de una gravedad excepcional. Según las fuentes disponibles, los facultativos afirmaron que "nunca en su carrera" habían visto unas lesiones de esas características en la zona anal de un bebé.

La declaración ha tenido lugar este jueves ante el Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Barcelona. Comparecieron un cirujano y la responsable del equipo de maltrato infantil del área de Pediatría del hospital, quienes explicaron las conclusiones extraídas tras la atención médica prestada al menor. Los especialistas han señalado que la gravedad de las lesiones fue confirmada mediante pruebas de imagen, entre ellas una resonancia magnética, además de las exploraciones clínicas realizadas durante el ingreso hospitalario.

Riesgo crítico

Los médicos han recordado que el bebé ingresó en el centro sanitario el pasado 16 de marzo con diversas lesiones de consideración. Entre ellas destacaba una fractura en el fémur que suponía un riesgo vital para el menor. Esa lesión impidió inicialmente una exploración completa de la zona anal. Los facultativos explicaron que abrir las piernas del bebé para examinar esa parte del cuerpo podía provocar que el hueso fracturado llegara a seccionar una arteria.

Por este motivo, las lesiones anales no pudieron ser detectadas en un primer momento y fueron identificadas posteriormente mediante otras pruebas diagnósticas.

No era un accidente

Durante su declaración, los sanitarios han defendido que las lesiones observadas en el ano del bebé son incompatibles tanto con la expulsión natural de las heces como con una eventual estimulación anal destinada a facilitar la defecación. Los especialistas consideran imposible que dichas heridas respondan a alguna de esas circunstancias o a un accidente. Además de las lesiones anales y de la fractura principal del fémur, el bebé presentaba otras heridas que los facultativos consideran de origen traumático y no accidental. Entre ellas figuran otras dos fracturas en los fémures, fracturas en las costillas y diversas lesiones cerebrales.

Los médicos explicaron ante el juez que las lesiones detectadas en el cerebro y en la caja torácica son compatibles con un posible zarandeo del menor. Respecto a la fractura del fémur, han explicado que podría haberse producido mediante un movimiento de estirar y retorcer la extremidad. También se han referido a un hematoma localizado en una mejilla del bebé. Una lesión que tampoco es compatible con un simple pellizco.

Han abordado, del mismo modo, la existencia de hematomas en la zona genital. La defensa había planteado la posibilidad de que se hubieran originado durante la colocación de una bolsa recolectora de orina en otro centro sanitario. Sin embargo, se ha descartado esa posibilidad durante su comparecencia judicial.

Tras la declaración de los facultativos, las defensas de los dos investigados han anunciado que solicitarán nuevas diligencias. Entre ellas figura la petición para que ambos progenitores vuelvan a declarar ante el juzgado. La abogada del padre, que permanece en prisión provisional sin fianza, prevé además solicitar nuevamente su puesta en libertad una vez hayan comparecido los testigos citados para este viernes.