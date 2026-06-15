Virtuosismo victimista: los 'cantaires' evacuados de la Sagrada Familia exigen que se les pida perdón

El independentismo trata de mantener viva la polémica sobre la expulsión del templo de la Sagrada Familia de cantores de corales que pretendían boicotear la bendición de la Torre de Jesús interpretando el himno regional, "Los segadores", y exhibiendo banderas separatistas. A tal efecto se ha distribuido una carta que ya han firmado más de doscientas personas en la que exigen explicaciones formales a diversas instituciones y que se les pida perdón por supuestamente haberles privado de su derecho a intervenir en la ceremonia de bendición.

La carta se dirige a la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, al Arzobispado de Barcelona, a la Delegación del Gobierno y al Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalidad y lleva por enunciado lo siguiente: "Solicitud formal de explicaciones, disculpas e identificación de responsabilidades organizativas y operativas a raíz de la expulsión de los cantores durante la misa solemne del 10 de junio de 2026 en la Basílica de la Sagrada Familia".

Como se recordará, los "cantaires" habían recibido instrucciones en sus partituras para interpretar el himno regional, lanzar voces a favor de la independencia y exhibir banderas separatistas, pero el plan se frustró por la brillante intervención del Policía Nacional, responsable de la seguridad de los Reyes en la misa de la Sagrada Familia presidida por el Papa León XIV. Los cantores fueron evacuados del templo sin alboroto alguno. Muchos de ellos estaban convencidos de que se les sacaba de la basílica por la calle Mallorca para llevarlos a la fachada del Nacimiento, donde se celebraba la ceremonia de bendición de la Torre de Jesús.

Todo se llevó a cabo con una discreción absoluta y quienes pretendían seguir las instrucciones para reventar el acto, que no llevaban la firma de ninguna entidad o partido, se quedaron con un palmo de narices.

En la carta dada a conocer este lunes señalan que "nos dirigimos a ustedes para expresar nuestro profundo malestar ante la forma en que se gestionaron los hechos que culminaron con la expulsión colectiva de casi 600 cantores del interior del templo y la anulación de la participación de todos los coros convocados, incluidos los niños, en el acto final de la bendición de la Torre de Jesús".

A continuación señalan que "participamos en esta celebración con espíritu de servicio, respeto institucional e ilusión por formar parte de un evento excepcional. Todos dedicamos tiempo, esfuerzo y preparación previa, convencidos de que contribuimos a una celebración que debía ser un ejemplo de convivencia, dignidad y respeto mutuo".

"Número reducido"

Y: "Por este motivo, consideramos especialmente doloroso que, a raíz de unos hechos atribuidos a un número reducido de personas, como llevar esteladas impresas en la parte posterior de una partitura, se adoptara una medida colectiva que afectó indiscriminadamente a cientos de cantores que en ningún momento protagonizamos ningún incidente ni recibimos ninguna explicación adecuada sobre lo que estaba sucediendo, ni por parte de los cuerpos de seguridad ni por parte de la organización del acto".

Así, los firmantes de la misiva tratan de desmarcarse del intento de boicot, que relacionan con un "número reducido de personas" y se quejan de la vigilancia de la que fueron objeto: "Es necesario exponer que durante toda la misa, dada la importancia del evento y la particularidad del espacio, el director musical nos pidió en varias ocasiones concentración máxima, algo extremadamente difícil de conseguir con casi un centenar de personas de cuerpos de seguridad intimidando a los cantores moviéndose continuamente por las cantorías, lo que obligaba al propio director a desplazarse varias veces, incluso durante una interpretación, hecho que muestra una falta de respeto por su trabajo y por el esfuerzo de todos los participantes del coro".

Tristes e indignados

Tras señalar que están indignados y tristes, reclaman que se identifique a la autoridad, organismo o responsable de expulsar a los cantores, que se detallen los pormenores de la decisión y que "se traslade una disculpa formal a los cantores afectados por una actuación que nos privó de participar en una celebración para la que habíamos sido convocados y que habíamos preparado durante meses".

Los firmantes de la carta no consideran necesario pedir explicaciones a quienes instigaron el intento de boicot, últimos responsables de que fueran desalojados de la basílica para evitar un ridículo que habría dado la vuelta al mundo.