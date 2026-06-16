Junts y Rufián se descuelgan del sanchismo; Junqueras aboga por seguir ordeñando al Gobierno

El independentismo catalán comienza a soltar el lastre de su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. Junts per Catalunya da por amortizado al presidente y exige de cara a la galería elecciones anticipadas. Sin embargo, el retorno de Carles Puigdemont marca los plazos de Junts. Confían que dicho regreso coincida más o menos con el noveno aniversario del golpe de Estado separatista del 1-O. La resolución del TJUE está anunciada para el 16 de julio. Y la estimación más generalizada es que el Tribunal Constitucional validará la amnistía de Puigdemont a la vuelta de las vacaciones.

La maniobra de intentar que Sánchez se sometiera a una especie de cuestión de confianza sin efectos legales vía enmienda en una moción del Partido Popular ha sido abortada por la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso, pero ha puesto en evidencia no sólo la extrema fragilidad del Gobierno de Sánchez sino también una especie de principio de colaboración parlamentaria con el PP que es también un aviso para los socialistas.

En Junts per Catalunya se remiten a otro episodio de la legislatura para tachar de antidemocrática la decisión de la Mesa. Se trata de una moción de Junts que la Mesa tramitó sin problemas en febrero de 2024 en la que se instaba a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

En aquel momento, la Mesa respondió que "considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicado este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente".

Ahora, la conclusión de Junts es que queda clara "la debilidad extrema que padece el Gobierno del Estado español, incapaz de afrontar una sencilla votación en el pleno".

También se ha mostrado crítico con el Gobierno Gabriel Rufián, aunque desmarcándose de la iniciativa de Junts. "Aguantar puede estar bien, pero ¿para qué? Porque aguantar para nada es tontería", ha manifestado el portavoz republicano en otro alarde de dominio de las frases hechas y los tópicos.

"Cerrar carpetas"

Lo que no es noticia es que Rufián y su teórico jefe, Oriol Junqueras, no estén de acuerdo. Y es que el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya ha abogado por seguir explotando las flaquezas del Gobierno mientras se pueda.

"Que el Gobierno del PSOE es débil es una evidencia y en buena parte por culpa del mismo PSOE. Pero Esquerra Republicana se debe a los catalanes y en este contexto apostamos por cerrar carpetas fundamentales para Cataluña. Los partidos catalanes deberíamos estar focalizados en hacer que el país aproveche la oportunidad y no en ir acompañados de PP y Vox para que cuando lleguen a la Moncloa vuelvan a gobernar contra Cataluña", ha dicho Junqueras en otra muestra de adhesión inquebrantable al PSOE.

La financiación autonómica, el concierto económico catalán, es una de las carpetas abiertas entre el Gobierno y ERC que Junqueras quisiera culminar, aunque como el traspaso de la inmigración a la Generalidad no parece que pueda aunar el consenso necesario en el Congreso.