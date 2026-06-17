Illa pone la mano en el fuego por Sánchez: "Es el mejor presidente del Gobierno que ha tenido España"

Salvador Illa ha aprovechado la sesión de control al Govern de este miércoles en el Parlament para cerrar filas con Pedro Sánchez en una semana especialmente complicada para el PSOE por la acumulación de casos y polémicas que afectan al entorno del partido y del Gobierno.

Mientras la oposición le exigía explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción vinculados a los socialistas, el presidente de la Generalidad ha optado por una defensa sin matices del jefe del Ejecutivo. "Creo que es el mejor presidente del Gobierno que ha tenido España", ha afirmado Illa al ser preguntado por el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, sobre si sigue poniendo la mano en el fuego por Sánchez.

Según informa Europa Press, las referencias a los casos que afectan al PSOE han monopolizado buena parte de la sesión parlamentaria. PP, Junts, ERC y la CUP han coincidido en exigir explicaciones a Illa, que ha evitado entrar en detalles sobre las investigaciones y ha centrado su intervención en reivindicar la lucha contra la corrupción.

"Sobre la corrupción, yo he dicho siempre que hay que hacer todo lo posible para prevenirla, pero que en aquellos casos que no hemos sido capaces de prevenir, debemos actuar con la máxima contundencia", ha señalado el dirigente socialista, que también ha prometido actuar con firmeza tanto en el ámbito institucional como en el político.

El PP carga contra los respaldos de Illa

La respuesta de Illa no ha convencido al PP. Alejandro Fernández ha descrito como "insostenible" la situación que atraviesa el PSOE y ha reprochado al presidente catalán que continúe respaldando a Pedro Sánchez pese a los escándalos que rodean al partido.

Fernández ha recordado algunos de los apoyos públicos que Illa ha brindado a dirigentes socialistas cuestionados en los últimos meses. "Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez, y ya le avanzo yo que se la quemará", ha advertido.

El dirigente popular ha llegado a plantear que Illa o bien desconoce lo que ocurre a su alrededor, o bien comparte responsabilidades políticas con quienes están siendo señalados.

Junts reclama explicaciones

Las críticas también han llegado desde Junts. La presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, ha acusado a Illa de guardar silencio ante unos casos que, a su juicio, exigen explicaciones inmediatas.

"¿Qué más debe ocurrir para que dé explicaciones aquí? ¿Cuántas joyas más deben aparecer? Cuanto más largos son los silencios, más largas son las sospechas", ha afirmado la dirigente independentista.

Sales también ha aprovechado su intervención para cargar contra la gestión del Govern en ámbitos como Rodalies, la seguridad o los servicios públicos y ha reclamado cambios en el Ejecutivo catalán tras la reprobación parlamentaria de varias conselleras.

ERC y la CUP exigen más contundencia

ERC y la CUP también han puesto el foco en los presuntos casos de corrupción. El presidente del grupo republicano, Josep Maria Jové, ha advertido de que no basta con condenar estas prácticas y ha reclamado "acciones concretas, claras y contundentes".

Por su parte, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha sostenido que la visita del Papa ha servido para tapar estos presuntos casos.

Jové también ha aprovechado el debate para recordar los compromisos pendientes de la legislatura en materia de amnistía y autodeterminación. Sobre esta cuestión, Illa ha expresado su deseo de que la decisión que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el próximo 16 de julio sobre la malversación permita una aplicación "efectiva y ágil" de la ley de amnistía.