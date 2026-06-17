Un escolta de Albiol detiene in fraganti a un marroquí por robar a una anciana: "Lo devolvía a nado"

Enésimo episodio de terror en Badalona relacionado con la delincuencia extranjera. Este miércoles, un marroquí de mediana edad, ha intentado robar el bolso a una anciana de más de 80 años en la calle a plena luz del día. Los hechos han sido presenciados por el escolta de la Guardia Urbana del alcalde Xavier García Albiol, que después de perseguir al inmigrante durante varios minutos, ha conseguido detenerlo con la ayuda de la valentía de un vecino de la localidad catalana.

Así lo ha denunciado el alcalde Xavier García Albiol en sus redes sociales, que ha criticado que "esta escoria humana" llegada de Marruecos haya dado un tirón a una señora de 81 años en el barrio de Llefià. "Hay que ser muy canalla para atracar a una mujer octogenaria. Hoy no le ha salido bien. Si fuese por mí, lo devolvía a nado a Marruecos. Lamentablemente, gracias al actual Gobierno, mañana volverá a estar en la calle", ha denunciado el alcalde de Badalona, que ha compartido la foto del delincuente sentado en el coche de la policía autonómica.

"Nosotros, en Badalona, seguiremos trabajando cada día en favor de nuestros vecinos y para que quien venga a delinquir sepa que aquí encontrará una respuesta firme", ha advertido, en medio del caos migratorio y de las cientas de okupaciones que sufre la localidad catalana todos los años.

Por último, el alcalde de Badalona, Albiol, ha querido felicitar a su escolta, que es agente de la Guardia Urbana, por su "excelente actuación" y también al ciudadano que le ha ayudado en la persecución y posterior detención del delincuente extranjero procedente del país vecino.