Cataluña registró en 2025 la mayor tasa de solicitudes de eutanasia de España, con 6,14 por cada 100.000 habitantes

Cataluña fue en 2025 la comunidad autónoma con la tasa más elevada de solicitudes de ayuda para morir en España, según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad con motivo del 5º aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.

La comunidad catalana registró 6,14 solicitudes por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera ampliamente la media nacional, situada en 2,61. Tras Cataluña se situaron Navarra, con una tasa de 5,41, y el País Vasco, con 5,13 solicitudes por cada 100.000 habitantes.

El balance presentado por Sanidad refleja que durante 2025 se registraron 1.284 solicitudes de ayuda para morir en toda España, el dato anual más elevado desde la entrada en vigor de la ley en 2021. Desde entonces se han contabilizado 3.716 solicitudes y 1.668 prestaciones efectivas.

565 prestaciones en 2024

Durante el pasado año se realizaron 565 prestaciones de ayuda para morir, lo que representa el 0,13% del total de fallecimientos registrados en España, equivalente a una prestación por cada 750 defunciones.

Las diferencias territoriales fueron notables. Además de Cataluña, Navarra y el País Vasco, también superaron la media nacional La Rioja (3,67), Baleares (3,12), Cantabria (3,03), Asturias (2,96) y Canarias (2,66).

En cuanto al perfil clínico de los solicitantes, las patologías oncológicas concentraron el 37% de las solicitudes iniciales. Sin embargo, entre las prestaciones finalmente realizadas predominaron las enfermedades neurológicas, responsables del 46% de los casos, frente a alrededor del 30% de las patologías oncológicas.

El informe también recoge que en 2025 finalizaron 1.187 procedimientos relacionados con la prestación de ayuda para morir. De ellos, 565 concluyeron con la realización de la eutanasia, mientras que 374 terminaron por el fallecimiento del solicitante durante la tramitación. Además, 157 solicitudes fueron denegadas y otras 91 fueron revocadas por los propios solicitantes.

Cinco años después de la entrada en vigor de la norma, los datos provisionales de Sanidad muestran un incremento continuado tanto de las solicitudes como de las prestaciones realizadas dentro del sistema sanitario español.