El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha pronunciado sobre el sistema de inmersión lingüística en catalán en las escuelas y centros de la región al rechazar una demanda presentada por la organización separatista Òmnium Cultural y un grupo de familias de Canet de Mar que se oponían a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que implantaba un 25% de español en la enseñanza obligatoria.

Según la resolución del tribunal con sede en Estrasburgo, "la decisión judicial impugnada no derogó la política lingüística de la escuela, sino que simplemente aumentó el uso del castellano en una o más asignaturas, sin modificar el uso preponderante del catalán como lengua de instrucción". De este modo y según el tribunal, se logró "un equilibrio adecuado entre la preservación de la unidad del sistema educativo y la promoción de la diversidad lingüística".

También se indica que "prohibir su uso —del castellano— como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos españoles de su derecho a ser educados en la lengua nacional" y que "recibir una educación en la lengua estatal es crucial para facilitar la igualdad de acceso de los alumnos al sistema educativo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo".



Familias perjudicadas

El TEDH señala además que "la práctica consolidada de la escuela de enseñar exclusivamente en catalán perjudicó significativamente a las familias españolas que residían temporal o permanentemente en Cataluña, ya que impedía que sus hijos cumplieran su doble derecho y deber constitucional de aprender el castellano".

Las familias partidarias de la enseñanza exclusivamente en catalán en la escuela de Canet de Mar en la que se aplicó por primera vez un 25% de español a raíz de una denuncia de otra familia pretendían que el Tribunal de Estrasburgo les diera la razón sobre la base de que la enseñanza monolingüe en catalán era necesaria para preservar su diversidad lingüística.

Cuando se dio a conocer la sentencia del 25%, en octubre de 2021, la Generalidad, los partidos y las organizaciones separatistas emprendieron una campaña de acoso contra la familia, organizaron manifestaciones, señalaron a la familia en redes sociales y promovieron una suerte de linchamiento digital.

Otra de las iniciativas fue recurrir a los tribunales. Agotada la vía nacional, se dirigieron al TEDH con la pretensión de que esa instancia judicial validara la exclusión del idioma español de la enseñanza en Cataluña, propósito frustrado por esta última resolución.

Reacción separatista

Òmnium ha emitido un comunicado en el que asegura que la resolución no tendrá efecto alguno sobre el sistema de inmersión lingüística y que no cambia nada en el modelo de escuela catalana. "Esta decisión asume una lectura reduccionista del conflicto y los argumentos de los partidarios de acabar con el modelo de escuela catalana", señala la nota de Òmnium, que también "lamenta que la justicia europea haya cerrado la causa en fase de admisibilidad, sin tener en cuenta muchos de los factores que han hecho nacer y preservar ese modelo propio en Cataluña. En cualquier caso, el TEDH no impone ningún porcentaje, no resuelve la constitucionalidad de la ley catalana de 2022 y no anula el margen de las instituciones catalanas para proteger al catalán".



En su comunicado, Òmnium recoge unas declaraciones de su presidente, Xavier Antich, en las que afirma que "la no admisión del recurso por parte del Tribunal de Estrasburgo no tiene efectos prácticos respecto a la normativa que regula el uso del catalán en la escuela" y que "la batalla real, desgraciadamente, deberá seguir librándose en los tribunales españoles, en concreto ante la futura sentencia del Tribunal Constitucional".

Antich ha recurrido además a la supuesta unanimidad en materia de política lingüística para recordar que "el modelo de escuela en catalán debe cumplir unas leyes aprobadas por amplísimas mayorías en el Parlamento de Cataluña y es troncal para la construcción permanente de este país —por Cataluña— y la defensa del catalán".