El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha pronunciado sobre el sistema de inmersión lingüística en catalán en las escuelas y centros de la región al rechazar una demanda presentada por la organización separatista Òmnium Cultural y un grupo de familias de Canet de Mar que se oponían a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que implantaba un 25% de español en la enseñanza obligatoria.

Según la resolución del tribunal con sede en Estrasburgo, "la decisión judicial impugnada no derogó la política lingüística de la escuela, sino que simplemente aumentó el uso del castellano en una o más asignaturas, sin modificar el uso preponderante del catalán como lengua de instrucción". De este modo y según el tribunal, se logró "un equilibrio adecuado entre la preservación de la unidad del sistema educativo y la promoción de la diversidad lingüística".

También se indica que "prohibir su uso —del castellano— como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos españoles de su derecho a ser educados en la lengua nacional" y que "recibir una educación en la lengua estatal es crucial para facilitar la igualdad de acceso de los alumnos al sistema educativo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo".



Familias perjudicadas

El TEDH señala además que "la práctica consolidada de la escuela de enseñar exclusivamente en catalán perjudicó significativamente a las familias españolas que residían temporal o permanentemente en Cataluña, ya que impedía que sus hijos cumplieran su doble derecho y deber constitucional de aprender el castellano".

Las familias partidarias de la enseñanza exclusivamente en catalán en la escuela de Canet de Mar en la que se aplicó por primera vez un 25% de español a raíz de una denuncia de otra familia pretendían que el Tribunal de Estrasburgo les diera la razón sobre la base de que la enseñanza monolingüe en catalán era necesaria para preservar su diversidad lingüística.

Cuando se dio a conocer la sentencia del 25%, en octubre de 2021, la Generalidad, los partidos y las organizaciones separatistas emprendieron una campaña de acoso contra la familia, organizaron manifestaciones, señalaron a la familia en redes sociales y promovieron una suerte de linchamiento digital.

Otra de las iniciativas fue recurrir a los tribunales. Agotada la vía nacional, se dirigieron al TEDH con la pretensión de que esa instancia judicial validara la exclusión del idioma español de la enseñanza en Cataluña, propósito frustrado por esta última resolución.

Reacción separatista

Òmnium ha emitido un comunicado en el que asegura que la resolución no tendrá efecto alguno sobre el sistema de inmersión lingüística y que no cambia nada en el modelo de escuela catalana. "Esta decisión asume una lectura reduccionista del conflicto y los argumentos de los partidarios de acabar con el modelo de escuela catalana", señala la nota de Òmnium, que también "lamenta que la justicia europea haya cerrado la causa en fase de admisibilidad, sin tener en cuenta muchos de los factores que han hecho nacer y preservar ese modelo propio en Cataluña. En cualquier caso, el TEDH no impone ningún porcentaje, no resuelve la constitucionalidad de la ley catalana de 2022 y no anula el margen de las instituciones catalanas para proteger al catalán".

En su comunicado, Òmnium recoge unas declaraciones de su presidente, Xavier Antich, en las que afirma que "la no admisión del recurso por parte del Tribunal de Estrasburgo no tiene efectos prácticos respecto a la normativa que regula el uso del catalán en la escuela" y que "la batalla real, desgraciadamente, deberá seguir librándose en los tribunales españoles, en concreto ante la futura sentencia del Tribunal Constitucional".

Antich ha recurrido además a la supuesta unanimidad en materia de política lingüística para recordar que "el modelo de escuela en catalán debe cumplir unas leyes aprobadas por amplísimas mayorías en el Parlamento de Cataluña y es troncal para la construcción permanente de este país —por Cataluña— y la defensa del catalán".

Satisfacción en la AEB

La Asamblea por una Escuela Bilingüe, que fue la entidad que defendió y acompañó a los padres de Canet de Mar en su periplo por los tribunales ha emitido un comunicado en el que muestra su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, de la que dice que "constituye un importante respaldo a los principios constitucionales de cooficialidad lingüística y a la doctrina mantenida durante años por los tribunales españoles frente a quienes han intentado presentar la exclusión del castellano de la enseñanza como una exigencia derivada del derecho europeo o de los tratados internacionales de protección de las lenguas minoritarias".

La entidad constitucionalista destaca además que "el TEDH recuerda expresamente que Cataluña es una región bilingüe en la que tanto el catalán como el castellano son lenguas oficiales y afirma que prohibir el uso del castellano como lengua de enseñanza privaría a los ciudadanos españoles de su derecho a ser educados en la lengua oficial del Estado".

"Efectos discriminatorios"

También apunta la AEB que "la resolución contiene una afirmación especialmente significativa al señalar que la práctica de impartir la enseñanza únicamente en catalán coloca en una situación de desventaja a numerosas familias españolas y dificulta que sus hijos ejerzan su derecho y deber constitucional de conocer el castellano. De este modo, el Tribunal europeo viene a reconocer que la exclusión del castellano genera efectos discriminatorios incompatibles con los principios de igualdad y no discriminación".

Influencia en el Constitucional

La entidad partidaria del respeto al español en las escuelas cree que la resolución del Tribunal de Estrasburgo tendrá consecuencias en los pleitos que debe resolver el Tribunal Constitucional en relación al 25% de español en las escuelas catalanas y los recursos presentados por la Generalidad para anular dicho porcentaje.

En su comunidad, la AEB sostiene que "resulta especialmente significativo que el propio TEDH cite en su resolución la jurisprudencia constitucional española según la cual, allí donde coexisten diferentes lenguas oficiales, las escuelas deben enseñar en ambas, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo que estableció la necesidad de una presencia mínima del 25 % para cada lengua oficial. Asimismo, deja constancia de que la constitucionalidad de las normas aprobadas por la Generalitat continúa pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional".

La AEB espera que el Tribunal Constitucional presidido por Conde Pumpido recoja el espíritu de la sentencia de Estrasburgo, aunque el peso del separatismo podría inclinar al TC a fallar en contra del mismísimo Tribunal Europeo de Derechos Humanos.