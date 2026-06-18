El último asesinado en Barcelona controlaba el tráfico de cocaína en el puerto de Amberes

La última víctima de los ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes en Barcelona era un ciudadano serbio a quien se imputaba en Bélgica el control de la cocaína procedente de Sudamérica y con destino al puerto de Amberes. Según la policía belga, el hombre asesinado en la capital catalana el pasado 7 de junio era un dirigente criminal de alto rango vinculado a las mafias de origen árabe que operan en Bélgica.

El individuo fue asesinado a las 09:50 delante de una comisaría del DNI en la céntrica y acomodada calle Balmes de Barcelona. Y con la circunstancia añadida de que el asesinato se produjo con la ciudad llena de agentes policiales por la visita del papa León XIV, que ese día bendijo la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.

El sicario actuó a cara descubierta. Se acercó por detrás a su objetivo y le disparó a la cabeza. Acto seguido se marchó de la escena sin perder los nervios. Abandonó un casco de ciclista, la pistola y un teléfono móvil en una parada de autobús a unos quinientos metros del lugar del crimen.

Colaboración internacional

Los Mossos d'Esquadra han logrado identificar a la víctima tras difundir su imagen entre varias policías extranjeras. En el momento del asesinato no llevaba ninguna documentación encima. Se cree que salía de un gimnasio cuando fue localizado por su asesino, que lo ejecutó de un solo balazo en una zona muy concurrida y donde además está emplazado el Consulado de Montenegro.

El detalle del consulado es de interés para los investigadores toda vez que la mayoría de los ajustes de cuentas están protagonizados por dos clanes criminales procedentes de la ciudad montenegrina de Kotor. Las dos organizaciones toman sus nombres de dos barrios de dicha ciudad, Kavac y Skaljari.

La víctima se había refugiado en Barcelona y disponía de abundante documentación falsa, entre ella un pasaporte de un país sudamericano.