La 'escola' catalana crea una diferencia entre hispanohablantes y catalanoparlantes que dura toda la vida

Un estudio encargado por Sociedad Civil Catalana (SCC) sobre las peculiaridades de la llamada escola catalana, la mejor del mundo según el catalanista, demuestra las consecuencias de la discriminación de los niños hispanohablantes.

"Las diferencias de rendimiento se transforman en consecuencias que el alumno sufre a lo largo de la vida adulta —menor nivel educativo, menores ingresos, etc.—, perpetuando el nivel socioeconómico familiar y empobreciendo a la sociedad en su conjunto. El objetivo del "ascensor social" a través de la Educación se incumple, imposibilitando un desarrollo socioeconómico a las clases sociales menos favorecidas y, por ello, más necesitadas", señalan las conclusiones del informe elaborado por el investigador en materia de educación y analista de datos José Manuel Lacasa.

Su informe se ha presentado este jueves en la sede de SCC y ha servido para que el presidente de la entidad constitucionalista, Álex Ramos, denunciara que "el modelo catalán no sólo no ha funcionado, sino que ha causado discriminación e injusticia social hacia los alumnos castellanohablantes. Incumpliendo las leyes y sentencias, a los niños castellanohablantes se les impone una lengua materna que no es la suya". "La inmersión —ha añadido— tiene un papel trascendental y ha supuesto una discriminación que hace que los alumnos castellanohablantes vayan por detrás, atentando contra la igualdad de oportunidades, con graves consecuencias para el futuro de estos estudiantes".

El estudio señala que "en el transcurso de los análisis se han encontrado diferencias importantes entre los nativos catalanohablantes y los nativos hispanohablantes y, de forma generalizada, estas diferencias son persistentes tras tomar en cuenta las variables de control que nos facilita PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes)", organismo dependiente de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Menor rendimiento y calidad de vida

Dichas diferencias se traducen en que "el rendimiento académico de los alumnos hispanohablantes nativos es menor que el de los catalanohablantes. Las diferencias entre hispanohablantes y catalanohablantes en las siete ediciones de PISA analizadas son sustantivas y significativas. La diferencia media de todas las evaluaciones, siempre a favor de los catalanohablantes, es de 25,7 puntos en Lectura (con una mínima de 18,5 puntos en 2009 y una máxima de 34,0 puntos en 2015); 30,7 puntos en Matemáticas (oscilando entre los 24,8 puntos de 2018 y los 41,0 puntos de 2006) y de 27,6 puntos en Ciencias (entre 22,2 puntos en 2009 y 35,4 puntos en 2015)", sostiene Lacasa.

En el informe se afirma que "los alumnos que en Cataluña hablan español en casa tienen un retraso educativo a los 15 años algo superior a un curso en todas las áreas analizadas, frente a los alumnos que hablan catalán en el ámbito doméstico. Aunque en los modelos desarrollados se ha intentado explicar esta diferencia, la distancia real, la que cuenta, la que sufren los alumnos, es persistente y su magnitud es superior a un curso en el rendimiento educativo".



Doble discriminación

Según los datos analizados en el estudio, "hay una discriminación por pertenecer a un estrato social más bajo y otra discriminación adicional por ser castellanohablantes". La doble discriminación se explica por el hecho de que "los bajos niveles de exigencia en los centros de Primaria a los que van gran parte de los alumnos castellanohablantes que viven en barrios socioeconómicos desfavorecidos, permiten su acceso a la ESO sin la preparación mínima necesaria para aprovechar dicha etapa y, en consecuencia —no por sus capacidades intelectuales, sino por la falta de conocimientos recibidos en la Primaria—, repiten la ESO con mucha mayor frecuencia que sus compañeros catalanohablantes".

Eso explica también que los alumnos hispanohablantes tengan menos expectativas de alcanzar un título universitario o cursar estudios superiores.