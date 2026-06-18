La Fiscalía investiga a Pilar Rahola por delitos de odio y genocidio al defender a Israel

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación contra Pilar Rahola a raíz de una denuncia de la "Organización Juvenil Socialista" (OJS), una entidad de extrema izquierda que considera que la comunicadora habría cometido los delitos de incitación al odio y complicidad con un genocidio por su defensa de la actuación del Estado de Israel en el conflicto de Gaza.

Rahola escribe artículos e imparte conferencias en las que cuestiona la propaganda antisemita, niega la versión de la izquierda de que se esté produciendo un genocidio en Gaza y defiende las posiciones de Israel y su derecho a defenderse del terrorismo. Pero según dos individuos de la antedicha OJS la polemista catalana niega, banaliza y justifica el supuesto genocidio palestino, comportamiento definido en el artículo 510 del Código Penal relativo a los delitos de odio, discriminación e incitación a la violencia.

La denuncia contempla frases y escritos de la periodista tanto en medios de comunicación, como en redes sociales y conferencias. Rahola duda sobre el número de niños muertos a causa de la respuesta israelí al ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 y niega que se esté produciendo un genocidio, cosa que para los denunciantes supone ejercer de altavoz de las tesis del Estado de Israel con un "relato que pretende normalizar la gravedad de los hechos". También se le acusa de ser portavoz de Israel y del "sionismo internacional", de cobrar por ello y hasta de que un bosque plantado en terrenos supuestamente arrebatados a los palestinos lleva su nombre. La denuncia señala además que Rahola es una "colaboradora mediática del delito de genocidio".

La Fiscalía ha encargado a la sección de delitos de odio que investigue el caso para ordenar si procede una instrucción judicial. Se da la circunstancia de que los dos denunciantes son los que arrojaron pintura roja sobre la periodista, conocida también por sus tesis separatistas, en una conferencia a favor de Israel hace dos años.