Un hombre armado con un cuchillo ha sido detenido este jueves por la mañana en la calle Mandri de Barcelona tras un amplio dispositivo policial desplegado por los Mossos d'Esquadra.

El incidente se produjo en el entorno de la ronda del General Mitre y ha movilizado a varias patrullas después de que diversos ciudadanos alertaran de la presencia de una persona que portaba un arma blanca y mostraba una actitud amenazante.

Pánico en Barcelona: un hombre descamisado con un cuchillo amenaza a varias personas en la calle pic.twitter.com/7A8mABeMvN — Libertad Digital (@libertaddigital) June 18, 2026

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, la actuación ha tenido lugar alrededor de las 11.44 horas, cuando agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) localizaron al hombre en la zona. Durante la intervención, los Mossos efectuaron un disparo de carácter disuasorio para facilitar la detención.

Amplio despliegue policial en la zona

El incidente ha generado grandes momentos de tensión en una de las áreas más transitadas del distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Tras recibir varios avisos, los Mossos d'Esquadra y efectivos de la Guardia Urbana se desplazaron al lugar para controlar la situación y evitar riesgos para los ciudadanos.

De acuerdo con la información facilitada por la policía catalana, el hombre portaba un cuchillo y se desplazaba por la vía pública mientras era seguido por los agentes. La prioridad de la intervención fue impedir que pudiera causar daños a terceras personas o a los propios policías.

Según fuentes del diario El Periódico, el hombre aparentaba sufrir algún tipo de problema mental.

A pesar de ser una gran multitud de agentes, los Mossos han tardado un buen rato en reducir al individuo, hasta que al final han conseguido frenarle.

Disparo disuasorio y uso de la pistola eléctrica

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han explicado que los Mossos realizaron un disparo de forma "disuasoria" durante la actuación. La medida se adoptó en el contexto de una intervención compleja en la que el hombre continuaba empuñando el arma blanca.

Posteriormente, los agentes lograron reducirlo mediante el uso de una pistola eléctrica, una herramienta que forma parte del equipamiento de determinados cuerpos policiales para situaciones de riesgo en las que resulta necesario inmovilizar a una persona sin recurrir a medios de mayor intensidad.

La actuación ha concluido con la detención del sospechoso, que ha sido trasladado bajo custodia policial.

Investigación abierta

Las mismas fuentes han indicado que el detenido podría sufrir algún tipo de trastorno mental, una circunstancia que deberá ser evaluada en el marco de las actuaciones posteriores al arresto.

Por el momento, el incidente continúa abierto y los Mossos d'Esquadra mantienen las diligencias para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

La policía también deberá determinar las circunstancias exactas de la actuación y recopilar los testimonios de las personas que presenciaron los hechos en la zona de la calle Mandri y la ronda del General Mitre.

Hasta el momento, no han trascendido heridos como consecuencia del incidente. La intervención policial ha permitido controlar la situación y detener al hombre sin que se haya informado de daños a terceros.