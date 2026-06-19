Caso Andic: los Mossos aseguran que el fundador de Mango estaba parado cuando cayó al vacío

Los Mossos d'Esquadra están empeñados en demostrar la culpabilidad de Jonathan Andic, al que acusan del homicidio de su padre, Isak, el fundador de Mango, en el transcurso de una excursión por los alrededores de Montserrat. Los investigadores parecen haberse tomado el caso como algo personal. Y está en juego el prestigio del cuerpo. Enfrente, la defensa de Jonathan, con los mejores abogados posibles y un investigador privado, Francisco Marco, cuya función es refutar la versión de los Mossos.

El último episodio de esta guerra es una filtración al digital El Nacional por parte de la policía autonómica catalana en la que se asegura que Isak Andic estaba parado y no usaba el teléfono móvil en el momento en el que cayó al vacío. Es lo que deducen los Mossos del análisis del móvil que Isak llevaba en el bolsillo. El teléfono no registró ningún movimiento antes de la caída por lo que los Mossos deducen que Isak se había detenido. Además, el hecho de que el móvil se hallara en un bolsillo del pantalón de Isak Andic hace que los investigadores deduzcan que en el momento de la caída no estaba usando el teléfono.

La atención mediática ha llevado a los Mossos a insistir en sus apreciaciones sobre la presunta culpabilidad de Jonathan. La tesis de que Isak estaba parado antes de caer por el barranco vendría a demostrar según los Mossos que Jonathan le empujó al vacío. Los investigadores también aluden a las contradicciones en la versión de Jonathan, que afirmó que caminaba unos tres o cuatro metros por delante de su padre, que éste hacía fotos con su teléfono y que no lo vio caer.

Tres fotos y un vídeo

En el móvil de Isak Andic quedó registro de tres fotografías y un vídeo realizados al comienzo de la excursión, en las escaleras donde comienza la ruta de Montserrat próxima a las cuevas de Salnitre. Según los Mossos, eso demuestra que Jonathan no dice la verdad cuando declara que su padre hacía fotos antes de caer. La defensa replica que el momento exacto en el que Isak hizo las fotos es irrelevante a efectos incriminatorios.

Entre la documentación aportada por la defensa en el juzgado consta un informe que demuestra que Isak Andic sufría artrosis en ambas rodillas y que la caída habría seguido el mismo patrón que otra que sufrió unos meses antes y que quedó registrada en las cámaras de seguridad de un edificio.

Mientras tanto, la juez de Martorell que instruye el sumario sobre los hechos se plantea la posibilidad de que hubiera una tercera persona implicada en lo que cree un homicidio. Se trataría de la psicóloga que dirigía las sesiones de terapia familiar entre padre e hijo.