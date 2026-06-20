Orriols lanza a Jordi Aragonès, su ideólogo ultra, al asalto de la alcaldía de Barcelona

La próxima sensación de la política catalana se llama Jordi Aragonès, hasta ahora el ideólogo en la sombra de Aliança Catalana, la formación ultraseparatista que lidera Sílvia Orriols, diputada autonómica y alcaldesa de Ripoll. Aragonès es el designado para competir por la alcaldía de Barcelona. Tras unas cuantas negativas de personajes como el expresidente del Barça Sandro Rosell, el exconsejero de Economía por Junts Jaume Giró o Lluís Carrasco, el publicista que dirigió la campaña de Laporta de las lonas próximas al Bernabéu, se optó por dar la oportunidad a un joven Aragonès, 33 años, que se ha manejado siempre en la sombra, fuera del foco mediático.

Jordi Aragonès i Martínez es una caja de sorpresas en la que lo de menos es que sea primo hermano del expresidente de la Generalidad por ERC, Pere Aragonès, o nieto del alcalde de Pineda de Mar José Aragonés, primero franquista y después de Alianza Popular. Mandó entre 1966 y 1987 mientras se afianzaba el grupo hotelero familiar que ahora dirige Pere Aragonès.

Aragonès i Martínez es profesor de Historia en enseñanza secundaria y ejerce en un instituto de Barcelona, ocupación que tendrá que abandonar el próximo curso para liderar la candidatura de Aliança Catalana en la capital de Cataluña. Los últimos datos demoscópicos del ayuntamiento conceden al partido de Orriols y Aragonès un 3,9% en intención directa de voto, en cuarta posición y por delante de Junts, que pasaría del 13,5% logrado por el partido de Puigdemont en las pasadas municipales de Barcelona, siendo primera fuerza, al 3,4%.

El joven e inexperto aspirante a alcalde comenzó sus andanzas políticas en las juventudes de Unió Democràtica de Catalunya, el partido menor de la coalición CiU que fundado en la Segunda República no superó la prueba del Procés y tuvo que bajar la persiana. A pesar de militar en Unió, cuyos dirigentes tenían fuertes enfrentamientos con los de Convergència (Duran Lleida y Artur Mas estuvieron años sin dirigirse la palabra), Aragonès y Martínez era un declarado partidario y admirador de Jordi Pujol, dedicó parte de sus estudios a glosar la figura y el legado del corrupto presidente de la Generalidad entre 1981 y 2003.

El "cinturón de fuet"

En 2013 participó junto al entonces alcalde de Vich, el también democristiano Josep Maria Vila d'Abadal, en la fundación del Moviment Demòcrata Català, una formación que acabó integrándose en Junts. Pero nuestro personaje tenía otras inquietudes y Junts le debía parecer poca cosa. Así, se acerca al ultra Front Nacional de Catalunya y en 2010 acaba fundando con Sílvia Orriols y Oriol Ges Aliança Catalana (AC), la pesadilla de Junts y el partido de moda en el llamado "cinturón del fuet", la Cataluña interior en la que la industria del cerdo es una de las principales actividades económicas y que presenta un fuerte impacto de la inmigración magrebí.

En Aliança Catalana es considerado el número dos y el ideólogo de la formación, un dudoso honor toda vez que algunas de sus teorías incluyen el odio a España, la inquina contra el idioma español y la equiparación de los ciudadanos de Cataluña procedentes de Andalucía, Murcia o Extremadura con los inmigrantes procedentes de Marruecos y Argelia.

Aragonès i Martínez es también un asiduo del "Ateneu" de Barcelona, donde se deja ver según cuenta Crónica Global con amigos del partido o próximos al partido como Pau Nadal, Guillem Espauella, Marc Godia o Franc Massaneda, así como con algunos periodistas frustrados y resentidos por el fracaso del Procés.

Odio a España

Pudiera parecer que Aragonès i Martínez y el expresidente Aragonès i Garcia (sin acento, a la catalana) están en las antípodas políticas. El republicano milita en una formación partidaria de la inmigración procedente del Magreb y contrario al trumpismo. El separatista ultra comulga con las teorías de Steve Bannon y Trump y es un convencido islamófobo. Pero hay algo que los vincula y hermana, el odio a España y a los españoles. Es fama que Aragonès i Garcia se inventó el eslogan "España nos roba" mientras que Aragonès i Martinez ha impregnado AC de una descarnada fobia a España.

Pero los Aragonès, sean de la rama que sean, odian a su país hasta que necesitan fondos públicos de su país para reflotar sus hoteles. Sucedió en la pandemia, cuando los familiares de Jordi y Pere solicitaron más de siete millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para salvar sus hoteles. En ese trance, España fue el salvavidas de los negocios de los Aragonès, el clan de Pineda de Mar.