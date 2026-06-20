Un concejal de Vox en Cataluña deja la política y se mete en el seminario

El hasta ahora representante de Vox en la Entidad Municipal Descentraliza (EMD) de Valldoreix, en San Cugat del Vallés, Juan Pich-Aguilera aprovechó el pleno celebrado el pasado jueves para anunciar que deja la política para ingresar en el seminario de Tarrasa y convertirse en sacerdote.

Juan Pich-Aguilera es hermano del conocido sacerdote Pablo Pich-Aguilera, uno de los curas de la archidiócesis de Barcelona más activo en redes sociales y al que la prensa digital separatista ha llegado a tachar de "ultra de Dios" por sus opiniones sobre asuntos como el aborto y la eutanasia. El sacerdote forma parte además del grupo de religiosos contrarios al sesgo catalanista de los sacerdotes pertenecientes a las anteriores generaciones.

Su hermano, "el político", ha decidido seguir sus pasos. "Hasta ahora mi camino era el servicio al pueblo, a partir de ahora será un servicio terrenal orientado a un servicio eterno", según explica el medio "Tot Sant Cugat" que es el que ha avanzado la noticia. En dicho medio se da cuenta de que Pich-Aguilera fue colmado de elogios por los representantes de todos los partidos, una especie de primer "milagro" del futuro mosén Pich II.

Gracias @PichBlasco por tu servicio como vocal en la EMD de Valldoreix y encomendamos tu nuevo camino para prestar un servicio de mayor trascendencia. Damos la bienvenida a @xavids_ que será nuestro nuevo vocal en la EMD. pic.twitter.com/jXEAdw4eAa — VOX Sant Cugat del Vallès (@VOXSantCugat) June 18, 2026 Unanimidad

Así, el portavoz de ERC, Ramon Segura, afirmó que había sido "un placer" compartir "trabajo institucional" con el cargo de Vox. Los dos representantes de Junts, Lluïsa Muñoz y Bernat Gisbert, han ponderado la gran sintonía personal con Pich-Aguilera. Carlos Aranguren, del PP, Sussana Casta, del PSC, y Àlex Aguilar, de la CUP, no han desentonado en la cálida despedida. También el presidente de la EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, de Valldoreix Plural, ha valorado la disposición al diálogo del ya exedil de Vox.