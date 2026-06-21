Fracaso de Puigdemont en las primarias para el alcaldable de Junts en Barcelona

Fracaso de Carles Puigdemont. Su partido ha elegido a un candidato a la alcaldía de Barcelona que no es del agrado del prófugo. Jordi Martí Galbis, segundo de Xavier Trias, ha sido el aspirante más votado en las elecciones primarias de Junts. Eran cuatro los candidatos que concurrían en el proceso y tres habían sido bendecidos por el expresidente de la Generalitat que lideró el golpe de Estado de 2017. Pues bien, ha ganado el "outsider".

En las primarías se presentaban una diputada en el Congreso y experiodista de deportes en TV3, Pilar Calvo; un exabogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas; una diputada autonómica, Glòria Freixa y el presidente del grupo municipal en Barcelona, Jordi Martí Galbis, contra el que actuaba Puigdemont. El resultado es una bofetada y un aviso al prófugo. Puigdemont intentó por todos los medios frustrar la candidatura de Martí Galbis. Sondeó a personajes como el empresario Tatxo Benet, conocido por su propensión a los pufos económicos, o el expresidente de la Generalidad Artur Mas. Todos le dijeron que no y que el candidato debía ser el que proponía el exalcalde convergente Xavier Trias.

Puigdemont no se dio por vencido. Quemó al vicepresidente de su partido Josep Rius y provocó unas primarias en Barcelona que han acabado por demostrar una contestación interna al prófugo que no estaba en las previsiones.

Martí Galbis ha ganado con el 40,29% de los votos (253). En segundo lugar ha quedado Pilar Calvo, la favorita de Míriam Nogueras, con el 29,30% (184 votos). El tercer puesto ha sido para Alonso Cuevillas, con el 18,63% de los votos (117) y el cuarto para la diputada autonómica Glòria Freixa, con un porcentaje de 11,15% que se tradujo en 70 votos.

Estos resultados son una dura enmienda de las bases del partido contra Carles Puigdemont, que trató por todos los medios de desactivar la candidatura del ganador, Jordi Martí Galbis.