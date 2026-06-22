Hallan un cadáver en las vías de la L2 del metro de Barcelona: los Mossos investigan si fue un suicidio o un homicidio

Los Mossos d’Esquadra investigan la aparición de un cadáver en las vías de la línea 2 del metro de Barcelona durante la noche de este domingo, según han confirmado fuentes policiales.

Tal y como ha adelantado Metrópoli, el cuerpo sin vida fue localizado por operarios de TMB en el tramo comprendido entre las estaciones de San Roque y Artigas-San Adrián, en la L2 del metro.

Según la información publicada por el citado medio, el hallazgo se produjo sobre las 21:50 horas. Poco después, en torno a las 22.00 horas, los servicios de emergencia recibieron el aviso y se activó el protocolo correspondiente.

Hallazgo en la L2

Por el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima ni tampoco si se trata de un hombre o una mujer. Los Mossos tampoco han concretado si el cuerpo fue localizado cerca de una de las estaciones o en el interior del túnel que conecta ambas paradas.

La aparición del cadáver obligó a activar el protocolo habitual en este tipo de incidentes, mientras agentes de la policía autonómica se desplazaban hasta la zona para hacerse cargo de las primeras diligencias.

La policía autonómica ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. En estos momentos, los Mossos tratan de determinar si el fallecimiento responde a un suicidio, a un homicidio o a otras causas.

Metrópoli también apunta a que la persona fallecida podría ser de nacionalidad francesa, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente por fuentes policiales. La investigación continúa abierta.