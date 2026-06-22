Illa rinde homenaje a Jordi Pujol en la entrega del fondo de CDC al Archivo "Nacional" de Cataluña

La entrega del fondo documental del partido Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) al "Arxiu Nacional de Catalunya" ha sido el marco del homenaje realizado por el actual presidente de la Generalidad, Salvador Illa, a Jordi Pujol i Soley, fundador de Convergencia Democrática de Cataluña, segundo presidente de la autonomía catalana por detrás de Josep Tarradellas, y exonerado por la Audiencia Nacional a causa de su deterioro físico y mental en el juicio seguido contra su él y su familia por corrupción.

Ha sido la primera vez que Jordi Pujol se ha dejado ver en público desde que la Audiencia Nacional le librara del juicio y Salvador Illa no ha dudado en dirigirle cálidos reconocimientos por su supuesta labor en favor de la convivencia en Cataluña. Y es que según Illa, "Cataluña le debe mucho a Convergencia", "no sería el país que es sin Convergencia" y "Convergencia ha trabajado por la convivencia de Cataluña", ha llegado a afirmar el dirigente socialista, quien no disimula que aspira a convertirse en un Pujol bis.

El actual presidente de la Generalidad no ha hecho ni la más mínima mención a los casos de corrupción de Convergencia, al papel de Pujol en la trama del 3%, a que el partido fue condenado por financiación ilegal en el caso Palau de la Música o a los negocios de la familia Pujol, a la espera de sentencia.

Nada de todo eso ha existido en el elogioso balance realizado por Illa tanto de Convergencia como de la figura de Jordi Pujol. Illa también ha elogiado al expresidente de la Generalidad Artur Mas y al exalcalde de Barcelona Xavier Trias, presentes en la entrega del fondo documental. "Un país que no sepa reconocer los méritos es un país pequeño y Cataluña es un gran país", ha llegado a decir Illa.

Jordi Pujol ha tomado la palabra en el evento para desmentir que fuera independentista y para afirmar que "desde muchos puntos de España nos decían que íbamos a ser residuales (por Cataluña), mucha gente quiere que seamos residuales y eso lo tenemos que evitar".

En el acto también han intervenido Artur Mas y el indultado y amnistiado Josep Rull, presidente del parlamento autonómico, quien ha dicho que el hecho de que ya no exista Convergencia no quiere decir que no existan convergentes, condición que ha reivindicado con orgullo a pesar de que el partido tuvo que bajar la persiana por corrupción y que dejó a deber más de diez millones de euros.

Los fondos de CDC

En cuanto a los fondos entregados a la Generalidad para su custodia y conservación, se dice que hay documentación orgánica sobre la fundación y los congresos del partido, actas de reuniones, así como correspondencia, discursos y otros papeles con la consideración de "legado" de Jordi Pujol. Toda la papelería estaba guardada en dos naves de la familia de David Bonvehí, que fue presidente del PDeCAT, la efímera marca en la que se convirtió Convergencia tras su desaparición. Eso ocurrió en verano de 2016, un año antes del golpe de Estado separatista. Y ahora, diez años después de la disolución de CDC, la Generalidad se hace cargo de los papeles. Se ignora si alguien ha cobrado dinero por la solemne entrega del "legado" y por los papeles en sí.

Y los de Tarradellas

Hay que recordar que Jordi Pujol ridiculizaba a Josep Tarradellas porque el que fuera presidente de la Generalidad en el exilio quiso que la Generalidad se hiciera cargo de la documentación que acumuló durante años como president en el exilio. Pujol hacía escarnio de Tarradellas al contar que el material que se pretendía histórico era en realidad dos maletas con "recortes de prensa".

Dado el desprecio de Pujol, Tarradellas entregó toda esa documentación, que no cabía en dos maletas como pretendía Pujol, al Monasterio de Poblet.